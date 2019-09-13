Обновленный Toyota Land Cruiser 200 доступен для заказа в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленную версию внедорожника Land Cruiser 200. Автомобиль получил изменения в экстерьере и усовершенствованный комплекс противоугонных систем, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, на Toyota Land Cruiser в топовом исполнении Executive Lounge с обновлением появились колесные диски нового дизайна. Кроме того, для всех комплектаций модели (за исключением версии TRD) стал доступен новый цвет кузова – «черный перламутр».

Комплекс защиты от угона Land Cruiser 200 теперь включает уникальный датчик движения в брелоке ключа, благодаря которому сигналы для активации бесконтактного доступа в автомобиль не могут быть перехвачены, если ключ находится в состоянии покоя. Помимо новой функции, арсенал защиты от угона нового Land Cruiser 200 включает усовершенствованную противоугонную систему с датчиками наклона, внутреннего объема и центральным замком с двойной блокировкой, а также дополнительные таблички с VIN-номером на различных деталях автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время Россия является одним из ключевых рынков для Land Cruiser в мире и крупнейшим в Европе. Каждый четвертый покупатель внедорожника в стране выбирает Land Cruiser. По итогам 2018 года совокупные продажи семейства Land Cruiser на российском рынке составили 31309 автомобилей, из них 17580 Toyota Land Cruiser Prado, 8400 Toyota Land Cruiser 200, 4653 Lexus LX676 и Lexus GX. Суммарные продажи за все время присутствия семейства внедорожников Land Cruiser на российском рынке на август 2019 года составляют более 400 тыс. автомобилей. Напомним, в 2019 году на российском рынке были запущены продажи Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development.

Так, Toyota Land Cruiser 200 TRD получил новый агрессивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов. Накладка на передний бампер отличают контрастные вставки и хромированные элементы. Ярко-красный логотип специальной серии расположен не только на решетке радиатора и пятой двери, но и на колпачках колесных дисков. Эксклюзивно в этой серии салон автомобиля получил вставки «под алюминий» и специальную кнопку запуска двигателя в стиле TRD. В оснащение Land Cruiser 200 TRD дополнительно входят гидропневматическая передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте, адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) и 20’ колесные диски. Специальная версия представлена в оттенках белый перламутр, серебристый металлик, темно-серый металлик, черный металлик и темно-синий металлик. Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составляет 5 млн 914 тыс. рублей для дизельной версии и 5 млн 770 тыс. для бензиновой версии.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».