Ravon возобновил продажи в России

Продажи автомобилей Ravon на российском рынке были приостановлены весной 2018 года. Теперь, спустя почти 1,5 года, марка Ravon возвращается в Россию с тремя моделями – R2, Nexia R3 и R4.

Как сообщает пресс-служба Ravon, модели R2 и R4 производятся на заводе в Узбекистане, а организация сборки R3 на заводе «СараркаАвтоПром» в Казахстане позволила Ravon оптимизировать расходы на производство и логистику.

«В настоящее время идет активная работа над расширением модельного ряда до 7-8 автомобилей к 2022 году. Модели будут производиться на базе единой платформы, внедрением которой мы занимаемся совместно с нашим ближайшим партнером», – рассказал начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов «UzAuto» Шухрат Мирсамуков.

По словам генерального директора «УзАвтоцентр» Сарвара Кадырова, в этом году на российском рынке планируется реализовать 7 тыс. автомобилей Ravon, в следующем – 34 тысячи. До конца года в Россию будет завезено 11 тыс. машин. В этом месяце дилерам уже поставлено 80 автомобилей, 10 из них продано. Дистрибьюторы гарантируют, что автомобили будут присутствовать в наличии в необходимом количестве.

«В 2020 году мы планируем довести долю бренда Ravon на российском рынке до 2%. При этом нашими конкурентными преимуществами должны быть стоимость, качество и доступность автомобилей, а также сервис и послепродажное обслуживание», – подчеркнул Сарвар Кадыров.

На данный момент в России присутствуют два равноправных дистрибьютора Ravon: «УзАвтоцентр», отвечающий за южный и центральный регионы, и «УзАвтомоторс СНГ», ведущий деятельность на Урале, в Поволжье и в Сибири.

На сегодняшний момент подписаны предварительные соглашения с 45 дилерами. К концу года их количество должно вырасти до 90 и в дальнейшем – до 150. В России будут созданы два хаба со складами запчастей. Уже открыт склад в Стерлитамаке, где хранится количество запчастей, необходимое для осуществления гарантийной поддержки автомобилей.

«Опираясь на положительный опыт Казахстана, мы рассматриваем возможность организации сборочного производства в России. Переговоры по этому поводу сейчас находятся в активной стадии, и, думаю, до конца года мы анонсируем их итоги», – заявил управляющий директор «UzAutoMotors» Александр Сахапов.

Напомним , компактный хэтчбек Ravon R2 стоимостью от 646 до 697 тыс. рублей и предлагаться только с двигателем 1,2 л (85 л.с.) и автоматической коробкой передач. Седан Nexia R3 оснащен мотором 1,5 л мощностью 106 л.с., который может агрегатироваться с механической или автоматической трансмиссией. Цены на эту модель составляют от 670 до 748 тыс. рублей. Седан Ravon R4 предлагается с теми же силовыми агрегатами, что и Nexia R3, но его ценовой диапазон чуть выше – от 678 до 756 тыс. рублей.

Отметим, что эти автомобили ранее уже продавались на российском рынке. По сути, они представляют собой прежние модели Chevrolet: хэтчбек R2 – это бывший Spark, Nexia R3 – Aveo, а R4 – Cobalt. В предыдущей линейке Ravon был еще седан Gentra (бывший Chevrolet Lacetti), но, по-видимому, из-за того, что продажи машин С-класса в России находятся на очень низком уровне, его возвращение не состоялось.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».