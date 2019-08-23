Новый Bentley Flying Spur представлен в России

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Новый Bentley Flying Spur представлен в России

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Компания Bentley представила в Москве роскошный спортивный седан Flying Spur нового поколения, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Стоимость автомобиля составляет 15,2 млн рублей, первые клиенты получат свои автомобили не раньше весны 2020 года.

Новый Bentley Flying Spur разработан «с чистого листа» и собирается вручную на единственном заводе в Крю. Автомобиль оснащается усовершенствованным 6,0-литровым двигателем W12 и 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Мощность двигателя составляет 635 л.с., крутящий момент 900 Н•м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч, сообщает пресс-служба Bentley.

Впервые капот нового Flying Spur украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В».  А благодаря хромированному отражателю грани светодиодных матричных фар с эффектом граненого хрусталя сверкают, даже когда головной свет выключен.

Что касается интерьера, новый Flying Spur можно оснастить первым в автомобильной индустрии трехгранным поворотным дисплеем (Bentley Rotating Display). Впервые в отделке используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. В качестве дополнительной опции для Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию современный вид.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры новинки премиум-марки bentley bentley flying spur

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