Chery Tiggo 4 получил новую комплектацию в России

Компания Chery расширила линейку комплектаций кроссовера Tiggo 4. В дополнение к комплектациям Start, Comfort, Techno российским потребителям будет предложена еще одна модификация – Cosmo, сообщает пресс-служба китайской марки. Кроссоверы Tiggo 4 в комплектации Cosmo ожидаются в салонах официальных дилеров Chery в октябре 2019 года.

Кроссоверы серии Cosmo оснащаются1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,2 л на 100 км. При этом двигатель может работать на бензине с 92 октановым числом.

По сравнению с ранее представленными версиями, в комплектации Cosmo усовершенствованы детали интерьера. В частности, изменения коснулись дизайна центральной консоли, добавились дефлекторы для второго ряда. Кроссовер Chery Tiggo 4 оборудован электронным стояночным тормозом с функцией Auto Hold, электроусилителем руля и шестью подушками безопасности.

В комплектацию Cosmo включен полный «зимний пакет», в который входят обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 4 стартовал на российском рынке в августе этого года. В настоящее время модель представлена в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

Кроссовер Chery Tiggo 4, также как и Tiggo 7, базируется на модульной платформе T1X. Габариты автомобиля: длина равна 4298 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1647 мм, колесная база – 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная.

Внешний вид Chery Tiggo 4 отличают хромированная радиаторная решетка в стиле матрицы, несколько агрессивный стиль передних фар в сочетании со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также оригинальные трехмерные задние фонари, соединенные между собой хромированной планкой.

Стоит отметить, что Россия стала первой страной за пределами Китая, в которой будет представлен кроссовер Tiggo 4 нового поколения. Модель адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям. Так, при изготовлении кузова Chery Tiggo 4 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты от коррозии, улучшения твердости и износостойкости металла на корпус автомобиля наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход к процессу производства и подготовки кузовов Tiggo 4 позволяет производителю дать гарантию на автомобиль сроком 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Кроме того, в кроссоверах Tiggo 4 для российского рынка используются высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стекол, что позволяет удерживать тепло достаточно продолжительное время.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года, смотрите в «Календаре новинок».