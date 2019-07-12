Новый Chery Tiggo 4 стартует на российском рынке

Российские дилеры Chery начали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4. Новинка представлена в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 099 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки. Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

Комплектация Start (от 899 тыс. 900 руб.) оснащается алюминиевыми литыми 17-дюймовыми дисками, иммобилайзером, задними датчиками парковки, обогревом передних сидений, обогревом наружных зеркал заднего вида, передними и задними электростеклоподъемниками, рейлингами,системой контроля давления и температуры в шинах (TPMS), антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при экстренном торможении (HBA), системой помощи при старте в гору (HSA), системой помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочной системой (TCS), дистанционным управлением открытием двери багажника и модулем системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В комплектации Comfort (от 1 млн 029 тыс. 900 руб.) покупателям, помимо вышеперечисленных, станут доступны следующие функции: камера заднего вида, датчик превышения заданной скорости, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок, режимыдвижения Eco/Sport, кожаное многофункциональное рулевое колесо, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона, и 2 USB-разъемами.

В топовой комплектации Techno (от 1 млн 099 тыс. 900 руб.) появляются такие дополнительные опции, как алюминиевые литые 18-дюймовые диски, полный «зимний» пакет, включающий в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, «Умный» ключ-браслет, систему распознавания жестов, 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, бесключевой доступ в автомобиль и бесключевой запуск двигателя, кожаные сиденья, электрическую регулировкуводительского сиденья, в том числе поясничного упора и задний подлокотник.

Кроссовер Chery Tiggo 4, также как и Tiggo 7, базируется на модульной платформе T1X. Габариты автомобиля: длина равна 4298 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1647 мм, колесная база – 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная.

Внешний вид Chery Tiggo 4 отличают хромированная радиаторная решетка в стиле матрицы, несколько агрессивный стиль передних фар в сочетании со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также оригинальные трехмерные задние фонари, соединенные между собой хромированной планкой.

Стоит отметить, что Россия станет первой страной за пределами Китая, в которой будет представлен кроссовер Tiggo 4 нового поколения. Модель адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям. Так, при изготовлении кузова Chery Tiggo 4 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты от коррозии, улучшения твердости и износостойкости металла на корпус автомобиля наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход к процессу производства и подготовки кузовов Tiggo 4 позволяет производителю дать гарантию на автомобиль сроком 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Кроме того, в кроссоверах Tiggo 4 для российского рынка используются высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стекол, что позволяет удерживать тепло достаточно продолжительное время.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».