Hyundai Grand Santa Fe покинул российский рынок

Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe, который выпускался на калининградском заводе «Автотор», покинул российский рынок: дилеры полностью распродали остатки автомобилей. Вместо него будет продаваться совершенно новый трехрядный кроссовер Hyundai Palisade. Правда, новинку придется немного подождать: как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Hyundai, автомобиль появится у российских дилеров только в 2020 году.

Напомним, премьера премиального кроссовера Hyundai Palisade состоялась в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Внешний вид автомобиля отличают яркая широкая решетка радиатора в каскадном стиле, многоуровневая светодиодная оптика, в том числе светодиодные фары, дневные ходовые огни и сигналы поворота. Кроссовер вмещает до 8 пассажиров, при этом функция One-Touch для второго ряда сидений позволяет одним нажатием выдвигать их вперед либо назад для удобного доступа пассажиров третьего ряда. Для большего комфорта, третий ряд сидений имеет электропривод складывания.

В Корее Hyundai Palisade предлагается как с бензиновым атмосферником V6 3.8 GDI (295 л.с.), так и с четырехцилиндровым турбодизелем 2.2 e-VGT (202 л.с.). Обе версии имеют 8-ступенчатый «автомат», можно выбрать передний или полный привод. Цены на Hyundai Palisade составляют от 31,5 тыс. долларов.