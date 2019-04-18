KIA Stinger получил новую комплектацию в России

Российские дилеры KIA начали продажи спортивного фастбека KIA Stinger в новой комплектации Style. Стоимость новинки составляет 2 млн 639 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Новая комплектация стала развитием версии Prestige и предлагает сочетание сбалансированных динамических характеристик и более эффектный внешний вид, ранее доступный только в более дорогой версии GT Line.

Под капотом KIA Stinger Style установлен 247-сильный двигатель2,0T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Автомобиль в новой комплектации оснащается системой полного привода.

В полном соответствии со своим названием новая комплектация предлагает пакет дизайнерских решений в стилистике GT Line. Так, на автомобиль устанавливаются легкосплавные колеса размерности 18 дюймов, передний и задний бамперы спортивного дизайна. Темным хромом отделана окантовка решетки радиатора, накладки вентиляционных отверстий на передних крыльях, корпуса наружных зеркал заднего вида и обрамления дверных стекол. Ручки дверей окрашиваются в цвет кузова. Также Stinger Style оснащается современными полностью светодиодными основными фарами.

Что касается интерьера, Stinger Style получил 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийно-навигационной системы, расположенной в центре передней панели. В расширенный пакет опций комфорта и безопасности вошли система мониторинга слепых зон (BCW), вентиляция и подогрев передних сидений, а также электропривод двери багажного отсека. Стоит также отметить аудиосистему премиального класса Harman/Kardon Premium Multimedia System. Она имеет 15 динамиков, в том числе сабвуферы, устанавливающиеся под сиденьями водителя и переднего пассажира.

Начиная с комплектации Style, впервые в России будет предложен один из самых эффектных цветов кузова во всей палитре KIA Stinger – ярко-оранжевый Neon Orange. В дальнейшем он будет доступен и для других комплектаций модели. Ранее такой цвет предлагался эксклюзивно для специальной серии Stinger GT-S на рынке США.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 1058 спортивных фастбеков KIA Stinger.

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