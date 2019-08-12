Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross доступен в России

Российские дилеры Mitsubishi начали продажи компактных кроссоверов Eclipse Cross 2020 модельного года. Автомобиль получил новый яркий цвет в существующей цветовой гамме – насыщенный голубой с эффектом металлик, который доступен в России эксклюзивно только для модели Eclipse Cross, сообщает пресс-служба японской марки.

Что касается прочих изменений в экстерьере автомобиля, дополнительные секции габаритных огней на крышке багажника теперь образуют единую горизонтальную линию. Изменения коснулись также расположения логотипов на двери багажника, знак с названием модели «Eclipse Cross» перенесен на левую сторону, вместо логотипа «Mitsubishi». Для удобства водителя и пассажиров в передние двери были добавлены светодиодные лампы подсветки в зонах ручки открытия двери, под ручкой закрытия двери и в зоне места для хранения. Другие опции и технические характеристики остаются без изменений согласно комплектациям.

Напомним, Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на российском рынке в трех исполнениях по цене от 1 млн 910 тыс. рублей до 2 млн 256 тыс. рублей. Уже в базовой комплектации Mitsubishi Eclipse Cross имеет противотуманные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистему с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения. В зависимости от комплектации, автомобили также оборудованы панорамной крышей, проекционным дисплеем, премиальной аудиосистемой Rockford Forsgate, системами активной безопасности, подогревом лобового стекла, руля и заднего ряда сидений.

Под капотом Mitsubishi Eclipse Cross расположен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Автомобиль предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стартовал на российском рынке в апреле прошлого года. По итогам восьми месяцев 2019-го в России было реализовано 1258 автомобилей этой модели.