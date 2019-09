Lexus IS вновь покинул российский рынок

Спортивный седан Lexus IS снова покинул российский рынок из-за слабого спроса на модель. Напомним, он уже уходил из России – это произошло в 2016-м, тогда от IS также отказались из-за вялых продаж. Так, в 2015-м продажи модели составили всего 117 экземпляров. В прошлом году IS вернулся в Россию, уже в обновленном виде. Но теперь история повторяется: модель исчезла с российского сайта Lexus, а дилеры избавляются от остатков.

В пресс-службе Lexus уход IS порталу «Колеса.ру» подтвердили, отметив, что, действительно, спроса на седан сейчас нет, и в ближайшее время новых поставок не планируется. При этом в компании не исключили возможности того, что в будущем «четырехдверка» снова появится на российском рынке.

По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Lexus IS в нашей стране составили 39 автомобилей против 101 машины годом ранее, притом что полноценные продажи обновленной модели стартовали только в июне 2018-го.

Напомним, после возвращения седан Lexus в России был представлен в единственной модификации IS 300 и оснащался 2,0-литровым бензиновым двигателем c турбонаддувом мощностью 245 л.с. в паре 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Рестайлинговый Lexus IS отличается эффектной низкой линией капота и силуэтом купе.