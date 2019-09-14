АВТОВАЗ представил новую лимитированную серию LADA #CLUB. Ее отличительной особенностью является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях. Неотъемлемой частью серии являются шильды «#CLUB», размещенные на багажной двери, новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета датчики парковки и другие опции, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Подробная информация о комплектациях и ценах на лимитированную серию появится в ближайшее время.

Новая концепция #CLUB предлагается на трех семействах автомобилей LADA: Granta, XRAY и Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe, которые будут предложены по специальной цене.

Так, LADA Granta #CLUB оснащается двумя вариантами двигателя – 1,6 л 87 л.с. и 1,6 л 106/98л.с. Наиболее мощный мотор, помимо механической коробки передач, может агрегатироваться с автоматической трансмиссией. В состав оборудования входят базовые опции комфорта комплектации Comfort, такие как обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно из набора оборудования Luxe предусмотрены обогрев ветрового стекла и парктроник.

Высокий хэтчбек LADA XRAY #CLUB оснащается тремя вариантами силового агрегата –1,6 л МКП, 1,8 л МКП и 1,8 л АМТ. Специальное исполнение предусматривает такие опции как климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокая тонировка стекол.

Универсал LADA Largus #CLUB оснащается 106-сильным двигателем в паре с механической коробкой передач. Особенности исполнения #CLUB– это парктроник, глубокая тонировка задних стекол.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, по итогам восьми месяцев 2019 года реализация LADA Granta выросла на 42% и составила 85766 автомобилей. Универсал LADA Largus за тот же период нашел 27826 покупателей, что на 2% ниже показателя годичной давности. Высокий хэтчбек LADA XRAY разошелся тиражом 18912 экземпляров (-19%).

Напомним, ранее российские дилеры LADA также начали прием заказов на новую модификацию – седана LADA Granta в версии Drive Active. Автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом. LADA Granta Drive Active предлагается с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКП или автоматизированной механической трансмиссией. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет от 629 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – от 654 тыс. 900 рублей.