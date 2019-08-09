Новые BMW X3 M и BMW X4 M поступили в продажу в России

Российские дилеры BMW сегодня начинают продажи новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Они предлагаются в России в версии Competition в практически максимальной комплектации, а также в лимитированном исполнении Special Edition, обладающим расширенным уровнем стандартного оборудования.

Как сообщает пресс-служба баварской марки, BMW X3 M Competition будет доступен по цене 6 млн 690 тыс. рублей, а BMW X4 M Competition – 6 млн 820 тыс. рублей. Обе модели в числе прочего стандартно оснащаются 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками M, расширенной отделкой кожей Merino в паре со спортивными сиденьями М, аудиосистемой Harman Kardon Surround Sound, проекционным дисплеем, передовыми ассистентами вождения и парковки, а также выхлопной системой М sport.

Также специально для российских клиентов предлагается ограниченная серия BMW X3 M и BMW X4 M Special Edition. Автомобили представлены в расширенных фиксированных комплектациях, на выбор доступны только цвет кузова и обивки. В список оборудования входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски М, адаптивные светодиодные фары, спортивные сиденья М с вентиляцией, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound и проекционный дисплей. BMW X3 M Special Edition будет доступен с начала продаж по цене 6 млн 690 тыс. рублей, а BMW X4 M Special Edition – 6 млн 820 тыс. рублей.

Новинки оснащены самым мощным 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем за всю историю BMW M. Новый высокооборотистый силовой агрегат объемом 3,0 л с технологией M TwinPower Turbo с двумя турбонагнетателями развивает мощность 480 л.с. и максимальный крутящий момент 600 Нм. Специально для BMW X3 M Competition и BMW X4 M Competition разработали версию силового агрегата, с повышенной на 30 л.с. мощностью, которая составляет 510 л.с. Новый высокоэффективный двигатель работает в связке с 8-ступенчатой коробкой передач M Steptronic с системой управления Drivelogic и системой полного привода M xDrive, дебютировавшей на модели BMW M5. Система M xDrive распределяет мощность двигателя с приоритетом на заднюю ось и позволяет использовать два полноприводных режима движения (на BMW X3 M и BMW X4 M). Разгон от 0 до 100 км/ч у BMW X3 M и BMW X4 занимает одинаковое время – 4,2 с, а версии Competition выполняют спринт за 4,1 с.

BMW X3 M Competition и BMW X4 M Competition можно узнать по эксклюзивным внешним элементам, таким как черная глянцевая отделка окантовки фирменной сдвоенной решетки радиатора, корпусов наружных зеркал и воздухозаборников M, а также задний спойлер (для BMW X4 M Competition). В стандартное оснащение также входят 21-дюймовые легкосплавные полированные колесные диски M черного цвета и система выпуска M Sport. По заказу предлагается пакет внешней отделки M Carbon (с августа 2019 года) с дизайнерскими элементами из карбона: передние воздухозаборники, специальные выступы на переднем аэродинамическом обвесе, задний диффузор и корпуса наружных зеркал заднего вида.

Спортивную атмосферу в салоне подчеркивают сиденья M Sport с обивкой кожей Merino, специальные накладки на пороги. Центральную консоль украшает название модели. В списке дополнительного оборудования для версий Competition значатся специальные варианты двухцветной кожаной обивки со вставками из алькантары. Интерьер автомобилей также отличают спортивные сиденья с электроприводными регулировками положения, обивка кожей Vernasca, специальная панель приборов M, обтянутое кожей рулевое колесо M и рычаг переключения передач M.

Полный список дилеров BMW (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».