Новый пикап JAC T6 поступил в продажу в России

Российские дилеры JAC сегодня, 1 сентября, начинают продажи нового среднеразмерного пикапа JAC T6. Новинка представлена на российском рынке в двух комплектациях по цене от 1 млн 299 тыс. рублей до 1 млн 499 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

В продажу поступили версии с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Бензиновый мотор рабочим объемом 2 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, дизель того же объема – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. Оба двигателя поставляются исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач, имеющей различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя. В России JAC T6 предложен только с полным приводом, выполненным по классической для внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Вне зависимости от комплектации JAC T6 оснащается фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, регулируемыми ремнями безопасности, ABS и EBD, центральным замком, иммобилайзером и задними парковочными сенсорами. Все версии комплектуются электроприводами зеркал и стеклоподъемников, кондиционером, регулируемым по высоте мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, сиденьем водителя с механической регулировкой в 6 направлениях, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками c шинами размера 245/65.

В начальной комплектации Intermediate пикап предлагается с черным тканевым салоном и аудиосистемой с проигрывателем CD и четырьмя динамиками. Пассажирское кресло регулируется в четырех направлениях. Стоимость автомобиля составляет 1 млн 299 тыс. рублей при выборе бензинового двигателя, и 1 млн 399 тыс. рублей в версии с дизелем.

JAC T6 в комплектации Full Extra отличается кожаной отделкой салона коричневого цвета, мультимедийной системой типа MP5 с сенсорным экраном, шестью динамиками и функцией Bluetooth. Предусмотрена камера заднего вида и система бесключевого доступа. Переднее пассажирское сиденье имеет 6-позиционную регулировку. Перечень оборудования дополняют ассистент помощи при подъеме HHC, система контроля тормозных усилий TCS и контроль давления в шинах TPMS. Внешне автомобиль отличается дневными ходовыми огнями. Цена бензиновой версии составляет 1 млн 399 тыс. рублей, дизельной – 1 млн 499 тыс. рублей.

Пикап JAC T6 построен по классической рамной схеме, и при колесной базе 3090 мм относится к классу среднеразмерных пикапов. Четырехдверная кабина с двумя рядами сидений вмещает пять человек. Габариты JAC T6 составляют 5325х1880х1830 мм, дорожный просвет – 216 мм. Размеры грузового отсека 1520х1520х470 мм.

Новый пикап пополнит российскую гамму JAC, в которую входят также кроссоверы JAC S3 и JACS5. Автомобили выпускаются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Как заявил генеральный директор «Джак автомобиль» г-н Юй Ян, в компании рассчитывают, что в ближайшей перспективе новая модель займет 5 – 10% рынка в сегменте рамных пикапов. В будущем году планируется расширить российскую линейку JAC за счет двух новых моделей.

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