«Драйверская» LADA Granta появилась у дилеров

АВТОВАЗ отправил в дилерскую сеть первую партию товарных автомобилей LADA Granta Drive Active. Это подтверждают соответствующие фотографии, распространенные официальными дилерами марки. Продажи новинки должны стартовать в течение месяца, при этом модификация уже доступна для заказа, пишет «Российская газета».

Напомним, седан LADA Granta Drive Active, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом.

Автомобиль предлагается с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе LADA Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет от 629 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – от 654 тыс. 900 рублей.

Дизайн LADA Granta Drive Active отличают рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применен в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Стилистически LADA Granta Drive Active перекликается с LADA Vesta Sport – от «старшей» модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски с черным глянцем и алмазной полировкой. В общей сложности на LADA Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

В базовое оснащение LADA Granta Drive Active входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности. Автомобиль получил подвеску спортивного типа, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах, а также анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в августе реализация LADA Granta выросла на 60% и составила 11132 автомобиля. За восемь месяцев 2019 года своих покупателей нашли 85766 автомобилей этого семейства, что на 42% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года, смотрите в «Календаре новинок».