Новый Volvo S60 поступил в продажу в России

Российские дилеры Volvo начинают выдавать клиентам первые автомобили Volvo S60, заказы на которые принимаются с конца мая. На сегодняшний день предзаказы составляют почти 30% от общей квоты для российского рынка на этот год, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

В первый год продаж на российском рынке Volvo S60 будет представлен в переднеприводной и полноприводной версиях, с бензиновыми двигателями разной мощности – 190 или 249 л.с. Стоит отметить, что новый седан S60 стал первой моделью Volvo, для которой не предлагаются дизельные версии.

Цены на новый Volvo S60 начинаются от 2 млн 350 тыс. рублей за переднеприводную версию Momentum с бензиновым двигателем T4 мощностью 190 л.с. Стоимость топовой версии R-Design с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л.с. и полным приводом составит 3 млн 170 тыс. рублей.

Как и на всех моделях Volvo, система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60. Технология способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности может помочь избежать столкновения, применив автоматическое торможение.

В стандартное оснащение автомобиля также входит система предотвращения съезда с дороги Run-off Road Mitigation, система предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, адаптивный круиз-контроль. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert.

Все автомобили уже в базовом оснащении предлагаются с информационно-развлекательной системой Sensus с 9-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным дисплеем и возможностью голосового управления, встроенным Wi-Fi-роутером, а также системой Volvo on Call, которая позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля через мобильное приложение.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».