Новый купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe появился у российских дилеров

Российские дилеры Porsche начали продажи нового купе-кроссовера Cayenne Coupé, премьера которого состоялась в марте этого года. Как рассказали порталу Wroom.ru в дилерском центре «Порше Центр Таганка», новинка уже появилась в автосалонах марки. А если оформить индивидуальный заказ на машину, то ждать ее придется около двух с половиной месяцев.

Цены на новинку начинаются от 5 млн 877 тыс. рублей за Cayenne Coupé и от 12 млн 683 тыс. рублей за Cayenne Turbo S E-Hybrid. В базовую комплектацию автомобиля входят усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

Новый Cayenne Coupé отличают абсолютно оригинальная форма задней части кузова, адаптивный задний спойлер, заднее сиденье достаточное для двоих пассажиров и два разных варианта исполнения крыши – в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша.

К моменту выхода на рынок предлагаются два варианта привода: 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом в Cayenne Coupé развивает мощность 340 л.с. и максимальный крутящий момент 450 Нм. На стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono требуется 6,0 секунды. При оснащении опциональными облегченными спортивными пакетами это время сокращается до 5,9 секунды.

Максимальная скорость составляет 243 км/ч. В качестве топ-модели выступает Cayenne Turbo Coupé, который комплектуется четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и максимальным крутящим моментом 770 Нм. С места до 100 км/ч Cayenne Turbo Coupé разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость автомобиля – 286 км/ч.

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