Geely объявила цены на новый кроссовер GS

Компания Geely объявила стоимость нового компактного кроссовера GS, который построен на платформе серии Emgrand. На начальном этапе автомобиль будет доступен в России только с бензиновым двигателем объемом 1,8 л, развивающим 133 л.с. и 170 Нм. Покупатели Geely GS смогут выбирать между 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag с двумя сцеплениями, а также двумя комплектациями – Comfort и Luxury, сообщает пресс-служба китайской марки.

Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей. Уже в начальной версии автомобиль имеет кондиционер с автоматической регулировкой температуры в салоне, передние и задние сиденья с электроподогревом, аудиосистему с USB-разъемом, 6 динамиками и возможностью подключения телефона по Bluetooth. В базовое оснащение также входят датчики парковки сзади, система бесключевого доступа с центральным замком, механические регулировки переднего сиденья водителя в 6 направлениях и регулируемая по углу наклона рулевая колонка. Автомобили в версии Comfort оснащаются 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В случае выбора 6-ступенчатой роботизированной трансмиссии, к комплектации Comfort добавляются также электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля, а также круиз-контроль. Стоимость такого автомобиля составляет 1 млн 399 тыс. 990 рублей.

Кроссоверы Geely GS в максимальной комплектации Luxury можно отличить по 18-дюймовым легкосплавным колесным дискам и панорамной крыше. Кроме того, автомобили данной версии оснащаются электроприводами сиденья водителя и складывания наружных зеркал, а также камерой заднего вида, дополняющей датчики парковки. Интерьер Geely GS в комплектации Luxury отличается двухцветной отделкой из искусственной кожи и мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном с диагональю 8”. Топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Новый Geely GS оснащается антипробуксовочной системой, системой контроля курсовой устойчивости, эффективными дисковыми тормозами с АБС и функциями распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении, а также системой контроля давления в шинах. В штатный пакет систем пассивной безопасности входят ремни с регулировкой по высоте и преднатяжителями, а также подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (плюс боковые подушки и шторки безопасности в версии Luxury).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 4822 автомобиля, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Geely Atlas, который в конце февраля получил самую мощную и динамичную версию с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиального кроссовера-купе Geely FY-11.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».