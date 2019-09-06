Hyundai Creta получил спецверсию Rock Edition

Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», Creta Rock Edition построена на базе максимально оснащенной комплектации Style с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Впервые Creta в топовой комплектации будет оснащаться не только полным, но и передним приводом.

Боковые зеркала, решетка радиатора, рейлинги, накладки на задний и передний бамперы этих автомобилей выполнены в цвете «черный глянец». Новый двуцветный дизайн получили также 17-дюймовые легкосплавные диски модели. Отделка сидений салона выполнена из искусственной кожи коричневого цвета, этот же цвет имеет передняя панель и вставки передних дверей.

Автомобили лимитированной серии оснащены мультимедиа системой с Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису», а также имеют специальную эмблему «Rock» на кузове.

Кроме того, Hyundai Creta Rock Edition оснащена полным набором зимних опций: подогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Стоимость Hyundai Creta Rock Edition с передним приводом составляет 1 млн 405 тыс. рублей, с полным приводом - за 1 млн 485 тыс. рублей. Тираж лимитированной серии – три тысячи автомобилей, продажи продлятся до февраля 2020 года.

Изменения в Hyundai Creta 2020 модельного года коснулись состава ее комплектаций. Так, в Comfort были добавлены электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, в Travel – круиз-контроль, камера заднего вида и аудиосистема с 5" экраном (радио/MP3) и 6 динамиками. В пакет дополнительных опций Winter для комплектации Active был добавлен электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на Hyundai Creta 2020 модельного года стартуют с 957 тыс. рублей за комплектацию Start (1,6-литровый двигатель с 123 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией). Автомобиль с аналогичными характеристиками в комплектации Active будет стоить 1 млн 013 тыс. рублей, а с полным приводом и 121 л.с под капотом – 1 млн 093 тыс. рублей. В комплектации Comfort можно приобрести Hyundai Creta не только с 1,6-литровым двигателем (полный привод с механической коробкой передач за 1 млн 185 тыс. рублей и передний привод с автоматической – за 1 млн 155 тыс. рублей), но и с 2,0-литровым двигателем и передним приводом за 1 млн 215 тыс. рублей. Наибольшее количество вариантов представлено в комплектации Travel. Автомобиль с механической трансмиссией и передним приводом обойдется покупателю в 1 млн 170 тыс. рублей, автоматическая коробка добавит к нему 50 тыс. рублей. Полный привод с «автоматом» будет стоить 1 млн 300 тыс. рублей. Цена Creta c 2,0-литровым двигателем, автоматической коробкой передач составит 1 млн 280 тыс. рублей, а с полным приводом – 1 млн 360 тыс. рублей.

Стоит отметить, что компактный кроссовер Hyundai Creta остается бессменным лидером в сегменте SUV с момента выхода на российский рынок. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года реализация Hyundai Creta составила 45561 автомобиль, что на 4% выше показателя годичной давности.

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