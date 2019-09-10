Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России

Компания Rolls-Royce представила лимитированные модификации купе Wraith в особом исполнении для российских клиентов. В ограниченную российскую коллекцию под названием Black and Bright вошли три автомобиля Wraith Black Badge в новых оттенках. Один автомобиль получил зеленый цвет Brennen Green, второй окрасили в оранжевый Orange Metallic и третья машина стала пурпурной с оттенком Twight Purple в сочетании с черным Diamond Black. Стоимость каждой из трех машин составляет 35 млн рублей, сообщает портал Autonews.ru.

Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами. Салон автомобиля обит черной кожей с контрастной строчкой, а для отделки передней панели использован углепластик с алюминиевым волокном – этим материалом покрывают поверхности военных самолетов, чтобы сделать их незаметными для радаров. Темные оттенки разбавляют кожаные вставки, швы и вышивка монограммы RR в контрастном оранжевом, зеленом или пурпурном оттенках. Пороги украшают декоративные накладки с гравировкой знака бесконечности и названием серии: Black and Bright.

Rolls-Royce Wraith комплектуется бензиновым двигателем V12 объемом 6,6 литра и мощностью 624 л. с., а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км в час. Разгон до «сотни» занимает у Wraith 4,6 секунды.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года, смотрите в «Календаре новинок».