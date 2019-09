KIA представила в России новую спецсерию Edition Plus

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей новой лимитированной серии Edition Plus, которая создана на базе популярных моделей разных сегментов: российского бестселлера Rio и кросс-хэтчбека Rio X-Line, седана бизнес-класса Optima, кроссовера Sportage и флагманского кроссовера Sorento Prime. Автомобили специальной серии оснащены пакетами опций, стоимость которых обеспечит клиентам дополнительную выгоду по сравнению со стоимостью аналогичного набора опций по отдельности. По традиции специальная серия будут иметь свою отличительную эмблему и комплектоваться набором брендированных аксессуаров – фирменными ковриками Edition Plus и удобным дорожным набором, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для моделей Rio и Rio X-Line специальная серия подготовлена на базе комплектации Luxe с двигателем 1,6 литра как механической, так и автоматической коробкой передач. Rio Edition Plus получили задние дисковые тормоза, светодиодные задние фонари, комплектуются легкосплавными дисками 15'' с шинами 185/65R15. Интерьер отличается красными вставками и элементами (молдинги на центральной консоли и дверях, прострочка обшивки руля и селектора трансмиссии), а также отделкой сидений из эко-кожи с красными вставками. Расширен список опций комфорта, автомобили спецсерии оснащены датчиком света, камерой заднего вида, мультимедийной системой с дисплеем 7’’, возможностью получения информации о пробках в реальном времени, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, модулем Bluetooth для подключения мобильного телефона. Rio и RioX-Line ограниченной серии предлагаются по цене 924 тыс. 900 рублей (МТ) или 964 тыс. 900 рублей (АТ) за седан Rio Edition Plus, и 984 тыс. 900/1 млн 024 тыс. 900 рублей (МТ/АТ) за кросс-хэтчбек Rio X-Line Edition Plus.

Седаны бизнес-класса Optima специальной серии – как с 2,0-литровым двигателем, так и с мотором 2,4 GDI – подготовлены на базе комплектации Luxe и внешне отличаются спортивной решеткой радиатора, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с автоматической регулировкой наклона и светодиодными задними фонарями. В пакет Edition Plus для KIA Optima также вошла система кругового обзора AVM с 4 камерами. Стоимость седанов Optima Edition Plus составляет 1 млн 664 тыс. 900 рублей с двигателем 2,0 л и 1 млн 764 тыс. 900 рублей с двигателем 2,4 GDI.

Для кроссовера Sportage в качестве основы для лимитированной серии Edition Plus использована комплектация Luxe+. Автомобили предлагаются с двигателями 2,0 литра или 2,4 GDI в передне- или полноприводной модификации. Вне зависимости от двигателя и типа привода, Sportage имеет полностью светодиодные основные и противотуманные фары, светодиодные задние фонари, оснащен системой бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя кнопкой и круиз-контролем с функцией ограничителя скорости. Интерьер специальной серии отличается сиденьями с комбинированной отделкой. KIA Sportage Edition Plus предлагаются по цене 1 млн 764 тыс. 900 рублей (2,0 6AT 2WD), 1 млн 844 тыс. 900 рублей (2,0 6AT 4WD) и 1 млн 954 тыс. 900 рублей (2,4 6AT 4WD).

Флагманские кроссоверы KIA Sorento Prime Edition Plus подготовлены на базе комплектации Prestige: 2,4 GDI 6AT 4WD, 2,2 CRDi 8AT 4WD (как с черным, так и с темно-коричневым салоном) или 3,5 MPI 8AT 4WD. Внешне автомобили специальной серии отличаются легкосплавными колесными дисками 19" с шинами 235/55R, а также светодиодными противотуманными фарами. Интерьер украшен практичными стальными накладками на педали и эффектной отделкой центральной консоли под черное дерево. В список опций комфорта включены электроприводы регулировки сиденья водителя (14 направлений) с функцией памяти, система кругового обзора AVM с четырьмя камерами, модуль беспроводной зарядки для мобильных устройств, электрический стояночный тормоз (EPB) и интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS). Расширен и список систем безопасности, в него вошли также система контроля слепых зон (BSD) и система помощи при выездес парковки задним ходом (RCTA). Стоимость KIA Sorento Prime Edition Plus составит 2 млн 534 тыс. 900 рублей (2,4 GDI), 2 млн 714 тыс. 900 рублей (2,2 CRDi), или 2 млн 774 тыс. 900 рублей (3,5 MPI).

В каких городах России есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена-Авто».