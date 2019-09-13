Volkswagen Tiguan получил в России новую спецверсию с зимними опциями

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в новом исполнении Winter Edition, которая предлагает широкий набор зимних опций. Цены на специальную версию начинаются от 1 млн 559 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Благодаря версии Winter Edition Tiguan с автоматической коробкой передач и полным приводом кроссовер становится доступнее и предлагается по цене от 1 млн 729 тыс. рублей.

Уже в базовое оснащение новой версии входят боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями. Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Что касается систем помощи водителю, Tiguan в новом исполнении Winter Edition оснащается ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели, а также системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Опционально для версии доступен пакет Comfort Plus, в который входят камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонная система.

В список дополнительных опций также входит пакет Travel, который включает задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, комфортные сиденья спереди, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, складные столики в спинках передних кресел, тканевая отделка Rhombus и ящики для хранения под передними креслами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – по итогам восьми месяцев 2019 года продажи этого кроссовера увеличились на 10% и составили 22249 машин.

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