Новинки и потери российского рынка: 1 квартал 2022 года

Если поделить число вышедших новинок российского рынка в 2021 году на 12 месяцев, то получим, что в среднем автопроизводители выводили на рынок по 1 новой модели в месяц и по 1 модели - нового поколения. Согласно этим рассчетам, получается, что 1 квартал 2022 года прошел ничуть не хуже, и даже с некоторым опережением по результатам. За январь - март в стране дебютировало 5 новых моделей и еще 4 сменили поколение. Но это - результат чистой математики. А в современной реальности многие понимают, что большая часть заявленных на ближайшие месяцы дебютов может не состояться, а те, что случились - сегодня уже не поддержаны новыми поставками. Тем не менее, давайте вспомним все приобретения и потери российского рынка в 1 квартале 2022 года. Новые модели Как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", в январе на российский рынок не вышло ни одной новой модели. Что касается февраля, то в этом месяце российские дилеры BMW начали продажи электрического кроссовера BMW iX. Озвучено, что в России первое время будет доступна только одна версия - BMW iX xDrive50, которая развивает 523 л.с. и 765 Нм. Запас хода на одном заряде батареи составляет до 630 км. 2 февраля немецкие электрокроссоверы вышли на наш рынок, но в конце месяца автопроизводитель приостановил все поставки с Россию, а также свое производство в Калининграде.

В марте список новинок российского авторынка пополнил минивэн Hyundai Staria, пассажирские версии которого (7- и 8-местную) корейцы сертифицировали в январе. Минивэн Staria пришел на смену предыдущему поколению модели H-1. Это автомобиль со 177-сильным 2,2-литровым турбодизелем и 249-сильным бензиновым 3,5-литровым V6. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической коробками передач, передним и полным приводом.

В соответствии с заявленными планами производителя появился также новый компактный кроссовер EXEED LX, который стал третьей моделью китайского бренда в нашей стране. EXEED LX доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме М.

Непростая ситуация возникла по трем другим новинкам - Isuzu Mu-X, Audi RS3 Sportback и Audi RS3 Sedan.

С ними россиян познакомили, автомобили щедро давали журналистам для тест-драйвов, однако начало продаж товарных машин совпало с объявленными санкциями в отношении России: и Audi, и Isuzu оказались в числе брендов, приостановивших поставки в страну. Обновления поколений и некоторых версий Из наиболее интересных обновлений 1 квартала, можно вспомнить, что в январе марка MINI начала прием заказов в России на полностью электрический MINI Cooper SE.

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер Lexus NX второго поколения, представленный в июне прошлого года.

Новое поколение появилось также у Lexus LX - оно построено на новой платформе GA-F, разработанной специально для рамных внедорожников.

Дилеры Nissan начали в России продажи кроссовера Pathfinder нового поколения, его сборку производят на американском заводе в Смирне, штат Теннесси. Но в любом случае не будем забывать про санкции, поэтому судьба перечисленных моделей тоже под вопросом...

Кроме того, в России появился рестайлинговый семиместный Chery Tiggo 8.

В январе объявлено, что Maserati готовится отправить в отставку свою самую доступную модель – седан Ghibli, который в нынешнем виде выпускается с 2013 года. Последним годом для модели станет 2022-й, после чего ее снимут с производства. В России седан Maserati Ghibli предлагался в шести версиях с наддувными V8 и V6 (бензин и дизель), а также в гибридном варианте на базе 2-литровой "четверки".