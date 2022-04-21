Новинки и потери российского рынка: 1 квартал 2022 года

Если поделить число вышедших новинок российского рынка в 2021 году на 12 месяцев, то получим, что в среднем автопроизводители выводили на рынок по 1 новой модели в месяц и по 1 модели - нового поколения. Согласно этим рассчетам, получается, что 1 квартал 2022 года прошел ничуть не хуже, и даже с некоторым опережением по результатам. За январь - март в стране дебютировало 5 новых моделей и еще 4 сменили поколение. Но это - результат чистой математики. А в современной реальности многие понимают, что большая часть заявленных на ближайшие месяцы дебютов может не состояться, а те, что случились - сегодня уже не поддержаны новыми поставками. Тем не менее, давайте вспомним все приобретения и потери российского рынка в 1 квартале 2022 года.
Новые модели
Как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", в январе на российский рынок не вышло ни одной новой модели. Что касается февраля, то в этом месяце российские дилеры BMW начали продажи электрического кроссовера BMW iX. Озвучено, что в России первое время будет доступна только одна версия - BMW iX xDrive50, которая развивает 523 л.с. и 765 Нм. Запас хода на одном заряде батареи составляет до 630 км. 2 февраля немецкие электрокроссоверы вышли на наш рынок, но в конце месяца автопроизводитель приостановил все поставки с Россию, а также свое производство в Калининграде.
В марте список новинок российского авторынка пополнил минивэн Hyundai Staria, пассажирские версии которого (7- и 8-местную) корейцы сертифицировали в январе. Минивэн Staria пришел на смену предыдущему поколению модели H-1. Это автомобиль со 177-сильным 2,2-литровым турбодизелем и 249-сильным бензиновым 3,5-литровым V6. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической коробками передач, передним и полным приводом.
В соответствии с заявленными планами производителя появился также новый компактный кроссовер EXEED LX, который стал третьей моделью китайского бренда в нашей стране. EXEED LX доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме М.
Непростая ситуация возникла по трем другим новинкам - Isuzu Mu-X, Audi RS3 Sportback и Audi RS3 Sedan.
С ними россиян познакомили, автомобили щедро давали журналистам для тест-драйвов, однако начало продаж товарных машин совпало с объявленными санкциями в отношении России: и Audi, и Isuzu оказались в числе брендов, приостановивших поставки в страну.
Обновления поколений и некоторых версий
Из наиболее интересных обновлений 1 квартала, можно вспомнить, что в январе марка MINI начала прием заказов в России на полностью электрический MINI Cooper SE.
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер Lexus NX второго поколения, представленный в июне прошлого года.
Новое поколение появилось также у Lexus LX - оно построено на новой платформе GA-F, разработанной специально для рамных внедорожников.
Дилеры Nissan начали в России продажи кроссовера Pathfinder нового поколения, его сборку производят на американском заводе в Смирне, штат Теннесси.
Но в любом случае не будем забывать про санкции, поэтому судьба перечисленных моделей тоже под вопросом...
Кроме того, в России появился рестайлинговый семиместный Chery Tiggo 8.
Сертифицированы и могут появиться
За январь - март почти два десятка различных брендов получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России. Отметим, что 10 из них - в планах китайских автопроизводителей.
Среди них - новый переднеприводный кроссовер JAC S4, пикап Dongfeng Rich 6 (может появиться во втором квартале), среднеразмерный кроссовер Changan CS55PLUS второго поколения и обновленный Changan CS35PLUS, новый Geely Monjaro, внедорожник Haval Dargo (в подтверждение планов по выводу на рынок - в апреле запустили его производство в Туле). Haval также запатентовал в России внешний вид топовой версии среднеразмерного кроссовера H6 Supreme+. Необходимые сертификаты оформлены на полноприводную модификацию кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max и седан Chery Arrizo 5 Plus, рамный внедорожник Tank 800. В феврале также прошла информация, что премиальная марка Lynk & Co, которая входит в Geely Holding, готовится к старту продаж в России. Но модели пока не назывались.
Из "некитайских" брендов здесь можно отметить итальянский Maserati, который в феврале возобновил продажи в России, оформив новые ОТТС. Действие прежних Одобрений типа транспортного средства на автомобили этой марки (седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante) закончились еще в 2019 году и с тех пор машины в Россию не поставлялись, дилеры распродавали остатки со склада. Но в декабре 2021 года оформлены новые ОТТС и в 2022 году продажи возобновили.
Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства и на российский внедорожник Aurus Komendant. Kia сертифицировала обновленный представительский седан K9, который ранее на российском рынке был представлен под названием К900, а Jaguar Land Rover оформил разрешения для внедорожника Range Rover пятого поколения, который, предположительно, будет представлен в четырех модификациях. АВТОВАЗ сертифицировал обновленную модель LADA Vesta. От Infiniti ждем премиальный кроссовер QX60 второго поколения, от Skoda - обновленный компактный кроссовер Karoq, а от Hyundai - "спортивную" версию кроссовера Creta N Line.
Потери на российском рынке
Как выяснили специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 1 квартале российский рынок покинула всего одна модель, остальные потери коснулись только отдельных версий. Однако, судя по заявлениям автопроизводителей, некоторые уходы еще могут проявиться в течение 2022 года.
Тем не менее, за первые три месяца года пока россияне потеряли только Volkswagen Passat в кузове "седан". Прием заказов на модель закрыт, поскольку седаны сняты с производства. При этом внедорожный универсал Passat Alltrack продолжил продаваться на российском рынке.
В январе объявлено, что Maserati готовится отправить в отставку свою самую доступную модель – седан Ghibli, который в нынешнем виде выпускается с 2013 года. Последним годом для модели станет 2022-й, после чего ее снимут с производства. В России седан Maserati Ghibli предлагался в шести версиях с наддувными V8 и V6 (бензин и дизель), а также в гибридном варианте на базе 2-литровой "четверки".
Renault Duster лишился самой доступной версии в России. Это была комплектация Access (с двумя подушками безопасности, электростеклоподъемниками и электрозеркалами) для автомобилей с бензиновым мотором 1,6 л и передним приводом. Теперь базовой стала комплектация Life, дополненная кондиционером, аудиосистемой и рейлингами.
Седаны Citroen C4 и Peugeot 408 еще в январе остались без дизельных моторов в России по причине низкого спроса дизеля у клиентов.
Прошла также информация, что АВТОВАЗ отказался от обновления LADA Largus и XRAY. Заявлено, что LADA XRAY будет выпускаться еще несколько лет и закончит конвейерную жизнь в нынешнем виде. Впрочем, мелкие улучшения у этих моделей все-таки не отменяются, так что новые опции или комплектации появиться могут. Например, для Largus это может быт быть запуск нового Largus CNG к концу 2022 года.
Еще раз напомним, что в связи с ситуацией на Украине многие бренды официально объявили о приостановке поставок автомобилей в Россию. Ознакомиться с хронологией событий можно здесь.