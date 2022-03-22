Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max сертифицирован в России

Компания Chery сертифицировала в России полноприводную модификацию кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max. На китайском рынке такой автомобиль появился еще осенью прошлого года, и там он называется Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition. Новая версия вписана в действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на все семейство, а в продаже у российских дилеров полноприводные кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max должны появиться в течение нескольких месяцев, пишет издание «Авторевю».

Под капотом новинки установлен турбомотор 2.0 TGDI нового поколения с непосредственным впрыском топлива, который уже известен по автомобилям премиального суббренда Exeed и может работать на бензине АИ-92. Но если у китайского Tiggo он выдает 254 л.с. и 390 Нм, то для России его дефорсировали до 197 л.с. и 375 Нм. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, полный привод – с муфтой в приводе задней оси.

Визуально от «обычной» версии Pro новый вариант Pro Max отличается измененным дизайном передней части. Увеличенная решетка радиатора с массивной рамкой «срослась» с фарами (они прежние), появился новый бампер и четыре патрубка выпускной системы. А еще Tiggo 8 Pro Max имеет другой интерьер с двумя 12-дюймовыми экранами на передней панели: для Китая он уже не нов, но у машин для России появится впервые.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro c новым топовым пакетом оснащения Ultimate, который предлагается в комплектации Prestige в дополнении с доступными ранее пакетами Speedline и Dreamline. Так, автомобиль в исполнении Ultimate включает в себя широкий список оборудования Dreamline и дополняется пакетом ассистентов безопасности и активной помощи на дороге, среди которых: адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистент удержания в полосе (LKA), система помощи при движении в пробках (TJA/ICA), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), система автономного экстренного торможения (AEB), система распознавания дорожных знаков (SLA), предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) и автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC).

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery