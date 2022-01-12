Hyundai сертифицировала минивэн Staria для России | АВТОСТАТ

Hyundai сертифицировала минивэн Staria для России

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Hyundai сертифицировала минивэн Staria для России

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Компания Hyundai сертифицировала новый минивэн Staria для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Ожидается, что у дилеров новинка, чья премьера состоялась весной прошлого года, появится в первом квартале 2022 года.

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится автомобиль со 177-сильным 2,2-литровым турбодизелем и 249-сильным бензиновым 3,5-литровым V6. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической коробками передач, передним и полным приводом, пишет газета «Коммерсант».

Для российского рынка сертифицированы 7- и 8-местные пассажирские версии, а также цельнометаллический грузовой фургон. В списке стандартного оснащения модели числятся электрообогрев внешних зеркал, система мониторинга давления в шинах и противоугонное устройство, а по заказу доступны климат-контроль, обогрев лобового стекла, мультимедийная система и ограничитель максимальной скорости. Поставлять Hyundai Staria на российский рынок будут с завода в южнокорейском Ульсане.

Минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1, получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в интерьере. Модель оснащается разнообразными функциями, ориентированными на водителя.

Интерьер минивэна Staria получил цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, сенсорную переднюю панель и кнопочный электронный селектор переключения передач. Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Бокс на центральном тоннеле оборудован подстаканниками, USB-портами и дополнительным отсеком для хранения вещей водителя и пассажиров.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиhyundaihyundai staria

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