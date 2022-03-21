Haval запатентовал в России топовую версию кроссовера H6

Компания Haval запатентовала в России внешний вид топовую версию среднеразмерного кроссовера H6 Supreme+, о чем свидетельствуют патентные изображения, которые появились в базе Федерального института промышленной собственности. Как пишет «Российская газета», это может свидетельствовать о намерении компании в перспективе вывести такую модификацию модели на российский рынок. Впрочем, пока в нашей стране не предлагают даже стандартный H6.

В Китае Haval H6 Supreme+ представлен с лета прошлого года – от выпускаемого с 2020-го стандартного H6 третьего поколения версия Supreme+ отличается оригинальным оформлением передней части кузова, особо богатой комплектацией и поддержкой связи 5G (позволяет оперативно скачивать обновления медиасистемы без привязки к гаджетам и сетям Wi-Fi). Такой кроссовер построен на ультрасовременной платформе Great Wall Lemon (B30) и имеет габаритную длину 4690 мм. Особенность агрегатной базы – высокая доля высокопрочных сталей в конструкции (70%). Моторная гамма модели включает бензиновые двигатели объемом 1.5 л (169 л.с.) и 2.0 л (218 л.с.), которые работают в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT и передним приводом.

Напомним, недавно компания Haval сертифицировала в России новый внедорожник Dargo, однако никакой информации о сроках появления новинки на российском рынке пока нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval в феврале реализовали 3569 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 1557 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

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Фото: Роспатент