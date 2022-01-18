Пикап Dongfeng Rich 6 сертифицирован в России

Компания «Дунфэн Мотор Рус» завершила сертификацию нового пикапа Dongfeng Rich 6, который ожидается на российском рынке во втором квартале 2022 года.

Согласно ОТТС, под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,5 л (136 л.с.), который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с блокировками дифференциала. Передняя подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя – зависимая рессорная. Передние тормоза дисковые, задние – барабанные. Руль работает с гидроусилителем, пишет портал «Китайские автомобили». В оснащение Rich 6, в частности, входят климат-контроль или кондиционер, DVD- или CD-проигрыватель, а также устройство вызова экстренных оперативных служб.

Пикап Dongfeng Rich 6 представляет собой лицензионную версию Nissan Navara и выпускается одним из подразделений Dongfeng Motor – компанией Zhengzhou Nissan. Рамный полноприводный автомобиль с габаритными размерами 5310х1850х1810 мм и колесной базой 3150 мм имеет клиренс в 215 мм. Объем платформы 1510 на 1562 мм составляет 1,12 куб.м, грузоподъемность – 490 кг.

Напомним, в настоящее время модельный ряд DFM в России представлен только кроссовером 580. По итогам 2021 года российские дилеры DFM реализовали 533 таких автомобиля, что на 43% меньше по сравнению с предыдущим годом.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Dongfeng