Great Wall запатентовал в России роскошный внедорожник Tank 800

Китайский автоконцерн Great Wall запатентовал в России роскошный рамный внедорожник Tank 800, чьи схематичные изображения опубликованы в открытой базе Роспатента. Пока речь идет о регистрации прав на дизайн, ведь «восьмисотый» еще не появился даже на рынке Китая, однако столь ранняя заявка в российском ведомстве может свидетельствовать об экспортных планах. Серийный Tank 800 может дебютировать в этом году, пишет портал Motor.ru.

Судя по изображениям из базы Роспатента, серийный внедорожник Tank 800 будет иметь минимум внешних отличий от прошлогоднего концепта. Речь идет об автомобиле габаритной длиной свыше 5 м с базовым задним приводом и продольным расположением двигателя.

Шоу-кар на Пекинском автосалоне впечатлил эффектным четырехместным салоном и богатым оснащением. Скорее всего, серийная версия окажется проще, но нельзя исключать стремления Great Wall конкурировать с новым Lexus LX и Cadillac Escalade. Для концепта была заявлена силовая установка на основе бензинового 3-литрового V6 с двумя турбонагнетателями. В базовой версии агрегат выдает 354 л.с. и 500 Нм, но в разработке находится более тяговитый гибрид с электромотором, встроенным в 9-скоростной «автомат».

В прошлом году Great Wall запатентовал в России «младший» внедорожник Tank 300, чье производство, по данным источников, планировалось наладить на заводе компании в Тульской области, однако по известным причинам планы китайского автогиганта могут быть пересмотрены. Между тем, недавно компания Haval сертифицировала в России новый внедорожник Dargo, хотя никакой информации о сроках появления новинки на российском рынке пока нет.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval в феврале реализовали 3569 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 1557 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

О том, какие еще новинки из КНР могут прийти на российский рынок, а также о продажах и дилерах китайских марок в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Haval