Lynk & Co готовится к выходу на российский рынок

Премиальная марка Lynk & Co, которая входит в Geely Holding и в равных долях принадлежит Geely Auto и Volvo, готовится к старту продаж в России и уже начала набор сотрудников в российское представительство. Об этом порталу Motor.ru сообщила официальный представитель Lynk & Co в России Елена Горлова, однако конкретные сроки появления автомобилей марки у российских дилеров не назвала. Дело в том, что прежде, чем модель официально поступит в продажу, она должна пройти долгую процедуру сертификации. Модельный ряд Lynk & Co, который будет представлен на российском рынке, в компании пока также не раскрывают.

Напомним, в Китае на сегодняшний день марка представлена внедорожником 01, хэтчбеком 02, кроссовером 03, кросс-купе 05, компактным кроссовером 06 и флагманским внедорожником 09, которые предлагаются как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками. Модели с индексом 04 в гамме Lynk & Co отсутствует, что может быть связано с присущей китайцам тетрафобией, то есть боязнью цифры 4, которую часто связывают со смертью.

Между тем, в 2020 году Lynk & Co вышел на европейский рынок. Марка запустила так называемые концепт-сторы в нескольких городах Швеции и Германии, а также в Бельгии и Нидерландах, где предлагает взять по подписке кроссовер 01.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Lynk & Co