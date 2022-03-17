Новый внедорожник Haval Dargo сертифицирован в России

Компания Haval сертифицировала в России новый внедорожник Haval Dargo. Об этом свидетельствует соответствующее Одобрение типа транспортного средства, которое опубликовано в отрытой базе Росстандарта. Никакой информации о сроках появления Haval Dargo на российском рынке нет.

Как пишет портал «Китайские автомобили», внедорожник Haval Dargo будет выпускаться на тульском заводе Haval в двух модификациях. Одна с передним приводом, вторая – с полным, при этом у них различается ширина кузова – на целых 20 мм: 1890 и 1910 мм соответственно. Длина и высота одинаковые – 4620 и 1780 мм. Колесная база равна 2738 мм.

На российском рынке Haval Dargo будет представлен с 2,0-литровым двигателем (192 л.с., 320 Нм), который можно заправлять 92-м бензином, а пару ему составляет 7-диапазонный «робот», знакомый по другим моделям Haval. Обе подвески у Dargo независимые: спереди «Макферсон», сзади – многорычажка. Тормозные механизмы всех колес – дисковые, предусмотрены два типоразмера шин – 235/65 R18 и 235/60 R19.

В списке стандартного оснащения Haval Dargo значатся регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, многофункциональное рулевое колесо с подогревом, подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида, климат-контроль, задние датчики парковки и подготовка под сцепное устройство.

По заказу могут быть доступны панорамная крыша с электроприводом и боковые подножки, обогрев ветрового стекла и подогрев задний сидений. Внедорожник получит камеру кругового обзора, передние датчики парковки и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Среди «умных» опций – адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждений о помехе при движении задним ходом и о выходе из полосы движения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval в феврале реализовали 3569 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 1557 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Haval