Объявлены цены на новый кроссовер EXEED LX в России

Российские дилеры EXEED сегодня начинают продажи нового компактного кроссовера EXEED LX, который станет третьей моделью премиального суббренда Chery в нашей стране. Новинка предлагается в двух комплектациях – Luxury и Prestige стоимостью от 2 млн 939 тыс. 900 рублей и 3 млн 239 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса. Автомобиль также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая.

EXEED LX доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме «М». Расход топлива в смешанном режиме не превышает 8 литров на 100 км, в городском – 10,2 литра, в загородном – 6,8 литра. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,5 секунды.

Внешний вид EXEED LX отличают заниженная линия капота и плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступом спойлера. Акцентом анфаса кроссовера являются широкие колесные арки и 19-дюймовые двухцветные литые алюминиевые диски. Фары автомобиля выполнены в форме соколиного пера, модель имеет полностью светодиодную оптику со встроенными динамическими указателями поворота. В задней части автомобиля светодиодные фонари соединены горизонтальной световой планкой, а завершают спортивный облик двойные патрубки выхлопной трубы.

Салон EXEED LX будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении. Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. Предусмотрен выбор графического оформления цифрового бортового компьютера в зависимости от режима управления. Система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, возможности синхронизации отображаемого контента на смартфоне, персонализации настройки ассистентов и контролеров безопасности, выбору цвета атмосферной подсветки салона, оценке окружающей обстановки, благодаря системе кругового обзора 360° AVM, регулировке высоты открытия задней двери багажника и доступу к данным встроенного регистратора. Управление климатом в салоне, подогревом сидений, обдувом лобового стекла и зеркал осуществляется на сенсорном экране, встроенным под центральной консолью. Ниже расположена беспроводная зарядка для смартфона или наушников.

На текстурированной матовой поверхности консоли расположены электронный ручник коробки передач и клавиши электрического стояночного тормоза (EPB) с функцией AutoHold. Рядом справа находится ниша для хранения мелких вещей и место под два подстаканника. Панорамная крыша с люком имеет шторку для защиты от палящего солнца.

В рамках адаптации к зимним условиям эксплуатации EXEED LX, в частности, имеет в стандартном оснащении обогрев ветрового стекла, форсунок, заднего стекла и внешних зеркал, рулевого колеса, всех сидений, включая задние, а также дефлекторы для задних пассажиров. Дистанционный запуск двигателя также входит в штатную комплектацию кроссовера.

Напомним, премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года со среднеразмерным кроссовером TXL, который с октября прошлого года стал доступен в обновленной версии. В декабре российские дилеры EXEED начали продажи полноразмерного семиместного внедорожника VX. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры EXEED реализовали 1807 автомобилей, что в 8,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Несмотря на то, что новый LX – самая доступная модель EXEED, по моим оценкам, его доля в общих продажах бренда составит около 25%. Более востребована будет версия Prestige, так как она значительна богаче оснащена – панорамная крыша с люком, 6 подушек безопасности, электронные помощники, 19 колесные диски, встроенный регистратор», – комментирует начальник отдела розничных продаж АвтоСпецЦентр EXEED Химки Сергей Бояркин.

В свою очередь, директор по продажам Exeed в Expocar Михаил Кочергин считает, что основными конкурентами нового кроссовера станут китайские Haval F7 и Geely Atlas Pro, а в перспективе – Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Karoq. В текущей рыночной ситуации Exeed LX ориентирован на потребителей, которым корейские автомобили стали не интересны или не доступны.

Полный список дилеров EXEED (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: EXEED