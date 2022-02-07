Maserati возобновила продажи в России

Компания Maserati возобновила активность на российском рынке. Дело в том, что действие прежних Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили этой марки (седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante) закончились еще в 2019 году. С тех пор машины в Россию не поставлялись, а дилеры распродавали остатки со склада, сформированного еще до завершения действия документов, пишет издание «Авторевю».

Однако весной прошлого года был возобновлен прием заказов на кроссоверы Maserati Levante, хотя новый ОТТС оформлен только в декабре. Он действует до конца 2024 года и позволяет поставлять в Россию не только прежние модификации с двигателями V6 (275–430 л.с.). В документ вдобавок вписаны свежий Levante Hybrid с 2,0-литровой «турбочетверкой» (330 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, а также версии с двигателем V8 3.8 (550 или 598 л.с.). Кроссоверы уже появились в продаже по цене от 9,2 млн рублей, причем в наличии есть и «мягкие» гибриды, и дизельные версии.

Между тем, пока не ясно, каким будет дальнейшее развитие марки Maserati на российском рынке. Компания хоть и входит в состав концерна Stellantis, но его российское представительство брендом Maserati не занимается. У итальянской марки есть три действующих дилера-импортера (в Москве, Московской области и Екатеринбурге), а заявителем на сертификацию Levante, как и прежде, выступила компания «Винтрейд», входящая в холдинг Mercury (ему же принадлежит один из дилерских центров).

По словам дилеров Maserati, в ближайшее время поставки других моделей в нашу страну не планируются. Возобновление приема заказов на седаны Ghibli и Quattroporte (которые выпускаются уже девять лет) намечено только на конец этого года. Новый суперкар Maserati MC20 в ближайший год тоже не ожидается: на Россию нет квот. Большие надежды дилеры возлагают на «младший» кроссовер Maserati Grecale, но информация о поставках в Россию появится только после официальной премьеры, которая после нескольких переносов ожидается этой весной.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году в России было куплено 5 новых автомобилей Maserati (-90%), а в целом люксовый сегмент сократился на 16% и составил 931 машину.

Фото: «Авилон»