Новый кроссовер JAC S4 сертифицирован в России

Кроссовер JAC S4 казахстанской сборки получил Одобрение типа в России. Этот документ позволяет начать продажи модели на российском рынке и других странах Таможенного союза. По информации портала «Китайские автомобили», первые экземпляры уже поставили на учет в органах ГИБДД РФ. Ожидается, что к дилерам новинка поступит весной.

Как следует из ОТТС, JAC S4 с размерами 4410 x 1800 x 1660 мм обладает колесной базой в 2620 мм. В моторную гамму модели входят турбированный двигатель объемом 1,5 л, который выдает 136 л.с. мощности и 200 Нм крутящего момента, а также атмосферный 1.6 с отдачей в 109 л.с. и 150 Нм. Оба агрегата работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а наддувный двигатель еще и с вариатором Punch.

Привод у JAC S4 только передний. Передняя подвеска независимая, типа «Макферсон», задняя – полунезависимая пружинная. Рулевое управление с электроусилителем. У всех колес дисковые тормоза, стояночный тормоз – с электрическим приводом.

В списке доступного оснащения для JAC S4 указаны электронные системы контроля устойчивости (ESC), помощи при торможении (BAS), регулирования тормозных сил (EBD) и контроля давления воздуха в шинах. Также упоминаются электрические стеклоподъемники и климат-контроль. Опционально устанавливаются датчики парковки, круиз-контроль, система навигации и камера заднего обзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового кроссовера S4 компания JAC в 2022 году представит в России рестайлинговый кроссовер S3 и пикап T8 Pro, которые были заявлены на 2021 год, но в связи с общемировой ситуацией в автомобильной отрасли их дебют перенесен. Также на российском рынке ожидается новый кроссовер JAC S6.

Напомним, что в марте 2021 года на российском рынке появился новый среднеразмерный кроссовер JAC S7, который стал новым флагманом китайской марки в нашей стране. Между тем, в середине прошлого года российские дилеры завершили продажи кроссовера JAC S5. Таким образом, на сегодняшний день модельный ряд JAC в России включает кроссоверы S3 и S7, пикап T6, лифтбек J7 и электрический хэтчбек iEV7S.

Наличие всех новых автомобилей JAC у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: JAC