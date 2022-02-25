Кроссовер Geely Monjaro сертифицирован в России | АВТОСТАТ

Кроссовер Geely Monjaro сертифицирован в России

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Кроссовер Geely Monjaro сертифицирован в России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Новый кроссовер Geely Monjaro прошел сертификацию для российского рынка. У дилеров флагманский Mоnjaro появится во второй половине 2022 года и станет первой моделью бренда в сегменте D-SUV. Цены и комплектации будут объявлены ближе к запуску продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro имеет следующие габаритные размеры: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм и высота – 1689 мм. Новинка будет доступна российским покупателям с турбомотором объемом 2.0 литра мощностью 238 л.с., который будет работать в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

В основе Geely Mоnjaro лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo. Внешний вид автомобиля отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Ключевая особенность салона – это экран информационно-развлекательной системы длиной в метр, который объединяет пространство водителя и переднего пассажира. Кроме того, кроссовер получил мощную аудиосистему Bose с 10 динамиками.

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ – смотрите тут

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыgeelygeely mоnjaro

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Комментарии 1
Trobeez

Отличная машина должна быть. Конкурентам придется ой как не сладко в этом ценовом сегменте.

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