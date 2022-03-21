Стали известны подробности о Hyundai Creta N Line для России

Компания Hyundai сертифицировала в России «спортивную» версию кроссовера Creta N Line, следует из расширенного сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель. Как пишет издание «Авторевю», на сегодняшний день кроссовер в таком исполнении не продается ни на одном рынке в мире. В России же Creta N Line планировалось представить до конца первого квартала, и публикация ОТТС подтверждает эти планы, но сроки выхода на рынок теперь неясны.

Согласно расширенному ОТТС, «спортивная» версия Hyundai Creta получила другие бамперы и более широкую радиаторную решетку с оригинальным узором. Изменена форма противотуманных фар, сзади выставлена напоказ двустволка выпускной системы, а в задних фонарях появились прозрачные секции. На опубликованных чертежах не показан дизайн колес, но размерность шин точно осталась стандартной: новых вариантов в документе нет. Технические доработки также не указаны, а значит, о повышении мощности речи не идет.

Напомним, в России Hyundai Creta второго поколения был представлен в июне прошлого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

На сегодняшний день Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 659 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 8491 автомобиль, что на 31% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Росстандарт