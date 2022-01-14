АВТОВАЗ отказался от обновления LADA Largus и XRAY

АВТОВАЗ не будет обновлять высокий хэтчбек LADA XRAY, хотя эта модель появилась почти одновременно с «Вестой», которая уже в ближайшее время получит рестайлинговую версию. Как пишет издание «Авторевю», LADA XRAY будет выпускаться еще несколько лет и закончит конвейерную жизнь в нынешнем виде.

Больше не будет обновлений и у семейства LADA Largus. Напомним, универсал и фургон были модернизированы год назад, у них появился новый дизайн передней части и другой интерьер (унифицированный с Renault Duster первого поколения), но на более серьезные доработки рассчитывать не придется. По информации «Авторевю», автоматическая трансмиссия у LADA Largus так и не появится: расчеты АВТОВАЗа показывают, что спрос на такие машины будет очень низким и затраты на разработку и освоение производства не оправдаются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года АВТОВАЗ реализовал 39541 пассажирский универсал LADA Largus (+7%) и 10573 фургона Largus (-10%). Продажи модели LADA XRAY в прошлом году увеличилась на 15% и составили 22107 автомобилей.

Впрочем, мелкие улучшения у этих моделей все-таки не отменяются, так что новые опции или комплектации вполне могут появиться. В частности, к концу 2022 года АВТОВАЗ рассмотрит запуск нового Largus CNG. Решение по выводу новой модели будет принято, в том числе в зависимости от планов по долгосрочному продлению государственных субсидий на автомобили CNG, предлагающие «зеленые» технологии. А впоследствии и LADA Largus, и XRAY будут заменены новыми моделями на модульной платформе CMF-B.

Напомним, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает объединение российской LADA и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

Согласно плану, в ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается к середине 2022 года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ