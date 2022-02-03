Обновленный Changan CS35 Plus сертифицирован в России

Компания Changan сертифицировала в России обновленный кроссовер Changan CS35 Plus. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта, сообщает портал «Колеса.ру».

Как следует из ОТТС, в России рестайлинговый CS35 Plus сертифицирован с двумя бензиновыми моторами: это прежний «атмосферник» JL478QEP 1.6 (117 л.с., 153 Нм) и новая для нашей страны «турбочетверка» JL473ZQ9 1.4 (150 л.с., 255 Нм). Оба двигателя работают в паре с 5-ступенчатой «механикой», турбомотор может также сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, тогда как атмосферному положен классический 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Привод же по-прежнему исключительно передний. Напомним, дореформенный Changan CS35 Plus в настоящее время предлагается на российском рынке от 1 млн 519 тыс. 900 рублей до 1 млн 679 тыс. 900 рублей.

Напомним, в Китае рестайлинговый Changan CS35 Plus дебютировал в январе 2021-го. Модель обзавелась иными фарами, бамперами и задними фонарями. Радиаторная решетка стала больше, вдобавок у кроссовера теперь два патрубка выпускной системы, выставленных напоказ. При этом длина обновленного CS35 Plus составляет 4330 мм против 4335 мм у дореформенного кроссовера. Остальные габариты не изменились: ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм. В салоне появились новые передняя панель и карты дверей, а тачскрин мультимедийной системы объединен со ставшей виртуальной приборной панелью.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Changan Motors Rus, запуск на российском рынке рестайлинговых кроссоверов CS55 и CS35 ожидается во втором квартале 2022-го. А главной новинкой Changan в нашей стране станет флагманский кроссовер Uni-K, который должен поступить в продажу уже в первом квартале.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Changan в России включает компактный кроссовер Changan CS35 Plus, полноприводный внедорожник Changan CS75FL и среднеразмерный кроссовер CS55. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года российские дилеры Changan реализовали 5705 автомобилей, что на 20% ниже показателя годичной давности.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Changan