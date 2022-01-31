Новый Changan CS55 Plus сертифицирован в России

Компания Changan сертифицировала в России среднеразмерный кроссовер CS55 Plus второго поколения. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта, сообщает портал «Колеса.ру».

Как следует из ОТТС, длина нового CS55 Plus составляет 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм. Внешний вид автомобиля выполнен в стиле флагманского кроссовера Uni-K. У младшего «паркетника» аналогичный «обтекаемый» силуэт, радиаторная решетка и фары похожей формы, а в спойлер встроен двухсекционный стоп-сигнал. Задние фонари разъединены, тогда кау у предшественника они были в виде единой плашки.

Интерьер полностью обновлен: у него тут иные передняя панель и карты дверей, двухэтажный центральный тоннель, приплюснутый руль, другие джойстик коробки и виртуальная приборная панель. Приборный экран установлен чуть поодаль, тогда как у предыдущего CS55 Plus он визуально объединен с тачскрином мультимедиа. Отдельного блока управления климат-контролем теперь нет, хотя под центральным планшетом остался ряд физических кнопок.

В России новый Changan CS55 Plus будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» JL473ZQ7 1.5, которая развивает 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Мотор работает на бензине АИ-92 и сочетается только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Прежний CS55 представлен на российском рынке с турбомотором JL476ZQCD 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм) в паре с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом» (АКП от Aisin). Полный привод модели не положен в принципе – только передний.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Changan Motors Rus, запуск на российском рынке рестайлинговых кроссоверов CS55 и CS35 ожидается во втором квартале 2022-го. А главной новинкой Changan в нашей стране станет флагманский кроссовер Uni-K, который должен поступить в продажу уже в первом квартале.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Changan в России включает компактный кроссовер Changan CS35 Plus, полноприводный внедорожник Changan CS75FL и среднеразмерный кроссовер CS55. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года российские дилеры Changan реализовали 5705 автомобилей, что на 20% ниже показателя годичной давности.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Changan