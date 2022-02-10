Новый Range Rover сертифицирован в России

Компания JaguarLand Rover сертифицировала в России внедорожник Range Rover пятого поколения, который будет представлен в четырех модификациях. Новинка уже доступна для заказа у российских дилеров, а цены будут объявлены ближе к старту продаж, намеченному на весну, пишет издание «Авторевю». Напомним, новый Range Rover был представлен в конце октября 2021-го, и за два последних месяца прошлого года от российских клиентов было принято 2300 заказов на эту модель.

Итак, в российской гамме Range Rover нового поколения будут две дизельные и две бензиновые модификации. Ranger Rover D250 (249 л.с., 570 Нм) и Range Rover D350 (350 л.с., 700 Нм) имеют рядный шестицилиндровый битурбодизель 3.0 собственного семейства Ingenium. Третьей, прежде не заявленной модификацией, станет Range Rover P360 – «мягкий» гибрид с бензиновой турбошестеркой 3.0 (360 л.с., 500 Нм) серии Ingenium, 48-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей под передними сиденьями. А на вершине гаммы расположится Range Rover P530 с битурбомотором BMW N63 (V8, 4,4 л), который выдает 530 л.с. и 750 Нм. Такой внедорожник сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, максимальная скорость – 250 км/ч. Все новые Range Rover оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

С новой архитектурой кузова MLA-Flex автомобиль будет доступен как со стандартной, так и с длинной колесной базой, а также, впервые за всю историю Range Rover, с семиместной конфигурацией. На выбор – комплектации SE, HSE, Autobiography, First Edition и SV, хотя даже базовый вариант имеет обивку сидений натуральной кожей, трехзонный климат-контроль, доводчики дверей, аудиосистему Meridian, колеса диаметром 21 дюйм и др.

Внедорожные возможности Range Rover обеспечивает передовая интегрированная система управления шасси Integrated Chassis Control, оптимизирующая все параметры, от которых зависят динамические возможности автомобиля. Система активного подруливания задних колес повышает устойчивость и управляемость на высоких скоростях, обеспечивая самый маленький среди всех Land Rover диаметр разворота, а электронная пневмоподвеска упреждающе выстраивает необходимые настройки при помощи навигационных данных eHorizon. Что касается интерьера, передовая технология очистки воздуха позволяет улучшить качество воздуха в салоне, а система активного шумоподавления обеспечивает тишину во время поездки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года российские клиенты приобрели 6388 внедорожников Land Rover, что соответствует уровню предыдущего года. Как отмечают в Jaguar Land Rover, в условиях дефицита полупроводников и в целях оптимизации производства компания сместила объем выпуска в пользу новинок и особо востребованных моделей, таких как Defender, Range Rover и Range Rover Sport. Так, на российском рынке объем продаж Land Rover Defender в 2021 году вырос до 1729 проданных автомобилей. Но эта ситуация снизила реализацию других моделей, в частности, обновленного Land Rover Discovery, несмотря на сохраняющийся стабильный спрос на этот кроссовер.

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Фото: Jaguar Land Rover