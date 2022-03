Компания Chery запатентовала в России седан Arrizo 5 Plus. Получение охранных документов еще не означает, что такой автомобиль будет продаваться на нашем рынке, однако в начале 2021 года в нашу страну было поставлено несколько экземпляров модели, вероятно, для сертификационных испытаний. Так что у Chery Arrizo 5 Plus есть все шансы пополнить российскую линейку марки, хотя в графике премьер на 2022 год, обнародованном ранее, модель не значится, пишет портал Motor.ru.

Седан Chery Arrizo 5 Plus достигает в длину 4,68 метра, ширина составляет чуть больше 1,82 метра, а высота равна 1,49 метра. На патентных изображениях у Chery Arrizo 5 Plus трапециевидная решетка радиатора с горизонтальными ламелями и задние фонари, соединенные светящейся полосой. Напомним, в Китае Arrizo 5 Plus продается с ноября 2020-го, и на домашнем рынке модель представлена с двумя вариантами 1,5-литровых моторов – атмосферным и турбированным, которые выдают 116 и 156 л.с. соответственно. Стоимость Chery Arrizo 5 Plus варьируется от 69,9 тысячи до 99,9 тыс. юаней в зависимости от комплектации (1,1-1,6 млн рублей по нынешнему курсу).

В российской модельной линейке Chery седанов пока нет. Марка представлена кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro, а также премиальными автомобилями суббренда EXEED (TXL, VX и LX).

Между тем, ранее компания Chery сертифицировала в России полноприводную модификацию кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max. На китайском рынке такой автомобиль появился еще осенью прошлого года, и там он называется Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition. Новая версия вписана в действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на все семейство, а в продаже у российских дилеров полноприводные кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max должны появиться в течение нескольких месяцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Chery реализовали 2907 автомобилей, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Chery в России увеличились на 46% и составили 5727 машин, согласно данным АЕБ.

Фото: Роспатент