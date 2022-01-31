Kia сертифицировала в России обновленный седан К9

Компания Kia сертифицировала обновленный представительский седан Kia K9, который ранее на российском рынке был представлен под названием К900. С появлением К9 в модельном ряду Kia в нашей стране появится еще одна модель, получившая новый логотип бренда, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Теперь в России Kia K9 будет предлагаться только с наиболее востребованным двигателем V6 3,3 GDI и системой непосредственного впрыска топлива с электронным управлением. Мощность мотора составляет 249 л.с., а его максимальный крутящий момент – 347 Нм. Двигатель агрегатируется с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль будет доступен с системой полного привода. Более подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, комплектациях и ценах обновленного Kia К9 для российского рынка будет представлена позднее.

Длина обновленного седана Kia K9 составляет 5120 мм, габаритная ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм, а колесная база равна 3106 мм. Что касается экстерьера, в передней части автомобиля эффектное сочетание создается за счет контраста тонкой горизонтальной формы фар с массивной решеткой радиатора, на которой появился и новый логотип бренда Kia. В профиль премиальный характер модели подчеркивают характерный объемный силуэт и новое исполнение 19-дюймовых колесных дисков. В задней части футуристичная горизонтальная световая линия соединила фонари, обладающие стильным вертикальным рисунком, а номерной знак перемещен на широкий задний бампер, усиливающий уверенный образ представительского седана.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia