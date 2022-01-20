Седаны Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России

Компании Citroen и Peugeot решили сократить моторную гамму седанов C4 и 408 на российском рынке. Так, эти машины лишились 1,6-литрового дизельного двигателя HDi мощностью 114 л.с., который работал исключительно с механической коробкой передач. Модификации французских седанов с этими агрегатом уже исчезли из прайс-листов компаний, пишет портал Autonews.ru. Причиной такого решения, очевидно, стал низкий спрос на дизельный двигатель, для которого не была доступна автоматическая трансмиссия.

Теперь приобрести седаны Citroen C4 и Peugeot 408 в России можно только с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с. Также машины предлагаются с турбированной версией этого агрегата (отдача 150 л.с.). Бензиновый мотор объемом 1,6 л может сочетаться с механической коробкой передач и «автоматом».

На данный момент цены на Citroen C4 стартуют от 1 млн 499 тыс. рублей. Желающим приобрести Peugeot 408 придется заплатить минимум 1 млн 399 тыс. рублей. Напомним, обе модели выпускаются на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Стоит отметить, что в конце прошлого года на эти модели были продлены ОТТС, которые действуют до декабря 2024 года.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у французских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Peugeot