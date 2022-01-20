24 апреля 2018, 11:33
Треть кредитных автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4 Седан продается с помощью господдержки
По итогам первого квартала 2018 года доля клиентов PSA Bank, воспользовавшихся программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», составило 30,2% (в 2017 году показатель был на уровне 4,6%). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил председатель правления «Банк ПСА Финанс Рус» Эндрю Нортон, отметив, что увеличение интереса к указанным госпрограммам обусловлено и их привлекательностью для клиентов, и отменой иных программ льготного кредитования.