Итальянский авторынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

После глубоких потерь во время кризиса 2008 - 2011 годов, когда авторынок в стране упал с 2,4 млн до 1,4 млн единиц, в период 2012 - 2017 годов началось его восстановление. В 2017-м уровень продаж достиг 1,96 млн легковых автомобилей (с учетом LCV - 2,14 млн).

Вернувшись к этому уровню, рост рынка закончился. В 2018 году началась новая фаза - умеренное снижение. За этот год продажи снизились на 2,6%. Рынок сохранил тренд и в 2019 году с 1,92 млн проданных единиц.

В 2020 году, согласно данным, опубликованным итальянским министерством транспорта, рынок продолжил отрицательный тренд. За первые два месяца продажи составили 319 745 единиц (-6,9%).

Пандемия для Италии началась в марте, и немедленное действие мер, принятых итальянским правительством для противодействия распространению коронавируса, заблокировало любую коммерческую деятельность в стране. После Китая Италия стала первой крупной страной, пораженной вирусом.

Что касается коммерческой и промышленной деятельности, то она была заблокирована с 9 марта. В результате мартовские продажи рухнули на 85,3%, а 1-й квартал завершился на уровне 348 329 единиц (-35,2%).

Как и ожидалось, в апреле рынок остановился почти полностью, так как меры блокировки действовали в течение всего месяца, таким образом, было продано только 4 320 автомобилей (-97,5%). Это был самый низкий ежемесячный объем продаж в Италии за последние 60 лет.

Поскольку Covid-19 поразил Италию раньше, чем большинство других европейских стран, меры изоляции также были ослаблены раньше. Официальный старт "2-го этапа" после национальной блокировки позволил автомобильному рынку значительно улучшиться в мае по сравнению с предыдущими месяцами. Рынок вернулся к уровню выше 100 тысяч продаж в месяц. В мае было зарегистрировано 100 385 единиц (-49,3%).

В июне рынок продолжал восстанавливаться, снизившись всего на 22%. Первое полугодие закончилось с результатом в 586 368 шт. (-45,9%), затем в июле продажи были на уровне 137 086 шт. (-10,7%). Таким образом, за семь месяцев в стране продали 723 454 автомобиля (-36,5%).

В августе продажи составили 88 448 единиц (+0,4%), а в сентябре рынок восстановился еще больше, когда было продано 157 253 единицы (+10,3%).

После роста продаж и эффективного восстановления в сентябре (+10,3%) итальянский авторынок в октябре замер. Действительно, продажи были на уровне 158 250 единиц (+0,2%), а с начала года они достигли 1,13 млн штук (-30,7%).

Среди марок-лидеров Fiat (+18%) и Citroen (+16,5%) показали самый высокий рост, в то время как Volkswagen и Peugeot наоборот - единственные среди лидеров, которые имеют двузначные потери в продажах - на 24,6% и 11,5% соответственно.

По материалам focus2move

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