Информационное партнёрство с focus2move

focus2move в марте 2014 года стали информационными партнёрами. В рамках партнёрской программы АВТОСТАТ будет размещать в разделе focus2move на русском языке, снабжая их ссылкой на оригинальный материал. АА "АВТОСТАТ" и проектв марте 2014 года стали информационными партнёрами. В рамках партнёрской программы АВТОСТАТ будет размещать в разделе "Аналитика" наиболее интересные материалы и заголовки новостей проектана русском языке, снабжая их ссылкой на оригинальный материал.

Проект focus2move - один из лидеров западного сегмента Интернет по предоставлению достоверных профессиональных данных о рынке автомобилей.

Команда проекта всегда в поиске новых данных, новых источников и новых рынков.

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Ниже представлены флаги стран, по автомобильным рынкам которых можно получить информацию на сайте focus2move (на английском языке):

Карло Симонджини (Carlo Simongini)

Карло Симонджини более 20 лет проработал в автобизнесе в ведущих автомобильных компаниях по всему миру. В прошлом он был президентом, вице-президентом и управляющим директором в таких компаниях, как Ford, Fiat, Mazda и, самое удивительное, в Ducati Motor.

Карло Симонджини является создателем инновационного консалтингового проекта focus2move, который сфокусирован на автомобильном рынке.

В настоящее время focus2move.com занимается исследованиями автомобильных рынков более чем в 160 странах мира, следит за развитием 80 брендов (более 1200 моделей автомобилей). Сегодня focus2move.com является мировым лидером в области профессиональных обзоров мировых авторынков и оказывает поддержку клиентам своими уникальными знаниями, данными и исследованиями рынков, брендов и моделей. В течение первых двух лет существования проекта (открыт с марта 2012 года) сайт проекта посетили более полумиллиона человек, просмотрено более чем 2 миллиона страниц.



За дополнительной информацией по информационному партнёрству с АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к Лавренёву Дмитрию по тел. (499) 685-01-51 (доб.24), (8482) 60-55-53 (доб.24) или по e-mail dlavrenev@autostat.ru.