Citroen поднял цены почти на весь модельный ряд

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Citroen, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на четыре модели французского бренда из пяти, представленных в России. В начале января С4 Седан, минивэн Grand C4 Space Tourer, универсал Berlingo Multispace и кроссовер С3 Aircross во всех комплектациях подорожали на 20 – 100 тыс. руб. Без ценовых изменений остался лишь хэтчбек С4 Space Tourer.

Наименьшая прибавка – в 20 тыс. руб. – произошла у модели С4 Седан. Теперь этот автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 115/150 л.с. можно приобрести за сумму от 945 до 1 404 тыс. руб. Дизельные варианты доступны по цене от 1 099 до 1 162 тыс. руб.

По 40 тыс. руб. добавилось к ценникам универсала Berlingo Multispace. Теперь он стоит – от 1 425 до 1 540 тыс. руб. за бензиновые версии и 1 528 тыс. руб. – за единственную дизельную комплектацию.

Еще больше – на 50 тыс. руб. – выросли цены на минивэн Grand C4 Space Tourer. С января его дизельные версии предлагаются к продаже от 1 899 до 2 446 тыс. руб., бензиновые – от 2 032 до 2 301 тыс. руб. Отметим, что данное повышение цены является первым с момента обновления этой модели в России в ноябре прошлого года.

Наконец, компактный кроссовер С3 Aircross подорожал на максимальные 100 тыс. руб. и обойдется покупателям за сумму от 1 227 до 1 565 тыс. руб. (с бензиновым двигателем) и от 1 350 до 1 490 тыс. руб. (с дизелем).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.