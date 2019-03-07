Седан Citroen C4 подорожал на 12 тысяч рублей

Единственный седан в модельном ряду французского бренда Citroen получил прибавку к ценам на 12 тыс. руб. во всех своих комплектациях. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Новая цена на базовую комплектацию Feel VTi с бензиновым двигателем 1,6 л (115 л.с.) и МКП составляет 1 049 тыс. руб. Версия с «автоматом» обойдется в 1 141 тыс. руб., а максимально укомплектованный вариант с двигателем 1,6 л (150 л.с.) предлагается к продаже за 1 416 тыс. руб.

Единственная комплектация с дизельным двигателем и механической трансмиссией Feel Edition HDi стоит теперь 1 174 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на Citroen C4 Sedan произошло в январе, и тогда эта модель подорожала на 20 тыс. руб.

Также отметим, что за два месяца в России был реализован 331 автомобиль марки Citroen, что на 41% меньше, чем в январе – феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.