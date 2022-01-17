Раскрыты все характеристики внедорожника Aurus Komendant | АВТОСТАТ

Раскрыты все характеристики внедорожника Aurus Komendant

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Раскрыты все характеристики внедорожника Aurus Komendant

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что серийное производство этой модели начнется в конце 2022 года.

Как следует из документа, габаритные длина, ширина, высота Aurus Komendant составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база равна 3100 мм, колея передних и задних колес – 1700 мм. Компоновка салона – только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности, пишет «Российская газета». В ОТТС прописана одна модификация модели – с постоянным полным приводом. Ее снаряженная масса – 3235 кг, полная – 3495 кг.

Колесная база у «Коменданта» на 200 мм короче, чем у серийного представительского седана Senat, однако в остальном он унифицирован с ним по ходовой части. Это означает, что в конструкции предусмотрено несколько предустановок движения, в т.ч. Auto, Sport, Comfort и Allroad. Дорожный просвет кроссовера – 200 мм.

Предполагается, что полноприводный внедорожник Komendant оснастят такой же гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого «автомата».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Что касается дилерской сети, первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus был открыт в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити» в августе 2019 года дилером «Панавто». В октябре прошлого года открылся второй в России шоу-рум бренда на базе комплекса «Авилон Легенда» в Москве, где станут доступны и б/у версии автомобилей Aurus. В том же месяце было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Аурус» и холдингом АВТОDOM, в рамках которого на первую половину 2022 года запланировано открытие шоу-рума в Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания «Аурус» может открыть шоу-румы в Сочи и Казани, а также рассмотрит организацию продаж в других городах.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Роспатент

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvпремиум-маркикроссоверыaurusaurus komendant

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