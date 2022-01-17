Раскрыты все характеристики внедорожника Aurus Komendant

Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что серийное производство этой модели начнется в конце 2022 года.

Как следует из документа, габаритные длина, ширина, высота Aurus Komendant составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база равна 3100 мм, колея передних и задних колес – 1700 мм. Компоновка салона – только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности, пишет «Российская газета». В ОТТС прописана одна модификация модели – с постоянным полным приводом. Ее снаряженная масса – 3235 кг, полная – 3495 кг.

Колесная база у «Коменданта» на 200 мм короче, чем у серийного представительского седана Senat, однако в остальном он унифицирован с ним по ходовой части. Это означает, что в конструкции предусмотрено несколько предустановок движения, в т.ч. Auto, Sport, Comfort и Allroad. Дорожный просвет кроссовера – 200 мм.

Предполагается, что полноприводный внедорожник Komendant оснастят такой же гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого «автомата».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Что касается дилерской сети, первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus был открыт в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити» в августе 2019 года дилером «Панавто». В октябре прошлого года открылся второй в России шоу-рум бренда на базе комплекса «Авилон Легенда» в Москве, где станут доступны и б/у версии автомобилей Aurus. В том же месяце было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Аурус» и холдингом АВТОDOM, в рамках которого на первую половину 2022 года запланировано открытие шоу-рума в Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания «Аурус» может открыть шоу-румы в Сочи и Казани, а также рассмотрит организацию продаж в других городах.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Роспатент