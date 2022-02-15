Стали известны технические характеристики обновленной LADA Vesta

АВТОВАЗ сертифицировал обновленную модель LADA Vesta, о чем свидетельствует соответствующее Одобрение типа транспортного средства, опубликованное в открытой базе Росстандарта.

Как следует из ОТТС, благодаря новому обвесу габаритная длина седана LADA Vesta и Vesta Cross увеличилась с 4410 до 4440 мм, универсал прибавил с 4424 до 4445 мм. Высота модели изменилась незначительно – в пределах нескольких миллиметров, пишет «Российская газета».

Для обновленной «Весты» заявлены те же моторы, которые устанавливаются на актуальную модель. Это бензиновые 1,6-литровый 106-сильный двигатель АВТОВАЗа и агрегат Renault аналогичного объема, выдающий 113 л.с., а также 1,8-литровый мотор мощностью 136 л.с. Коробки передач тоже прежние – «механика» и вариатор Jatco.

Напомним, ранее АВТОВАЗ показал первое тизерное видео рестайлинговой LADA Vesta, на котором можно лишь рассмотреть полностью светодиодную переднюю оптику автомобиля. Ожидается, что такие фары будут доступны только на топовых версиях обновленной модели. Также, судя по ранее опубликованным «шпионским» фотографиям, рестайлиновая LADA Vesta получит новую радиаторную решетку с ячеистой структурой, а в салоне появятся 10-дюймовая виртуальная приборная панель и вертикальный планшет мультимедийной системы аналогичной диагонали. Среди ожидаемых новшеств стоит отметить беспроводную зарядку, передние датчики парковки, бесключевой доступ, систему контроля мертвых зон и электрический «ручник», которые будут доступны в качестве опций или в богатых комплектациях модели.

По неофициальным данным, серийное производство обновленной LADA Vesta на заводе «LADA Ижевск» уже стартовало, и, как ожидается, что продажи новинки начнутся в конце марта. Предполагается, что модель будет выпускаться до 2028 года, после чего сменит оригинальную платформу на унифицированную CMF-B. Напомним, завод «LADA Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в России – реализация вазовского флагмана увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Росстандарт