Новый Infiniti QX60 сертифицирован в России

Компания Infiniti сертифицировала в России премиальный кроссовер QX60 второго поколения, который ожидается в продаже в ближайшее время. Как следует из ОТТС, опубликованного в открытой базе Росстандарта, поставлять новинку будут с американского завода Nissan, который выпускает для российского рынка и новый Pathfinder, пишет портал Motor.ru.

Напомним, мировая премьера нового Infiniti QX60 состоялась в середине прошлого года. На американском рынке модель представлена с 3,5-литровым «атмосферником» V6 мощностью 295 л.с., а в Китае – с «турбочетверкой» 2.0 VC-Turbo. Для России же заявлен тот же мотор, что и в США, но дефорсированный до 283 л.с., а пару ему составит 9-ступенчатый «автомат» ZF. Как и родственный Pathfinder, новый QX60 можно будет купить в нашей стране только с полным приводом. На выбор будет доступно два варианта компоновки: с семи- и шестиместным салоном с двумя раздельными креслами на втором ряду.

В ОТТС упоминаются некоторые опции, которые получит новый Infiniti QX60 в России. В их числе – кресла с подогревом и массажем, климат-контроль, обогрев лобового стекла и наружных зеркал, аудиосистема Bose, цифровая панель приборов, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, а также полуавтопилот ProPilot, который заявлен и для российского Pathfinder.

Внешний вид нового QX60 отличают широкая вертикальная линия стойки, контрастная крыша, подчеркивающая динамичный спортивный силуэт, и такие оригинальные детали экстерьера, как, например, узор решетки радиатора, напоминающий оригами, и оптика в форме клавиш фортепиано. Габариты кроссовера изменились незначительно, а колесная база осталась прежней и составляет 2,9 метра. В салоне появилась новая передняя панель и сиденья с так называемой «нулевой гравитацией», которые были разработаны Infiniti совместно с инженерами NASA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Infiniti реализовали 217 автомобилей, что в 2,1 раза выше показателя годичной давности, согласно данным АЕБ. Бестселлером Infiniti на российском рынке в прошлом месяце впервые стал новый купе-кроссовер Infiniti QX55 с показателем 116 реализованных машин. Напомним, новинка, ставшая наследником модели Infiniti FX, поступила в продажу в ноябре прошлого года. Второе место занял внедорожник QX80, чьи продажи увеличились на 38% и составили 54 автомобиля. Замыкает тройку лидеров кроссовер QX50, на котором остановили свой выбор 47 покупателей (+24%).

Полный список дилеров Infiniti (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Infiniti