Renault Duster лишился самой доступной версии в России

Компания Renault исключила из российских прайс-листов самую доступную версию кроссовера Duster. До недавнего времени базовой для этой модели была комплектация Access стоимостью 1 млн 037 тыс. рублей – с двумя подушками безопасности, электростеклоподъемниками и электрозеркалами. Такой вариант был доступен только для автомобилей с бензиновым мотором 1.6 и передним приводом. Однако теперь, по данным портала Wroom.ru, компания убрала эту версию из модельного ряда. Базовой стала комплектация Life, дополненная кондиционером, аудиосистемой и рейлингами. После недавнего повышения цен самый доступный переднеприводный Renault Duster 1.6 Life стоит 1 млн 147 тыс. рублей. е

Напомним, в России кроссовер Renault Duster второго поколения представлен с марта 2021 года. Автомобиль доступен с прежними 1,6-литровыми и 2,0-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с новым 1,33-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом.

По итогам 2021 года продажи Renault Duster на российском рынке выросли на 31% и составили 41471 автомобиль, включая 34712 кроссоверов нового поколения. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В каких автосалонах официальных дилеров есть в наличии новые автомобили Renault, можно проверить здесь.

Фото: Renault