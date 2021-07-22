Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 1 полугодии 2021 года?

Агентство «АВТОСТАТ» регулярно отслеживает кадровые изменения в топ-менеджменте компаний, связанных с автобизнесом. Пришло время обновить «визитницу». За первую половину 2021 года – с января по июнь включительно – мы насчитали около 30 важных кадровых назначений.

ЯНВАРЬ

Вице-президентом, директором по дизайну LADA с 1 января 2021 года назначен Жан-Филипп Салар. На этом посту он сменил Стива Маттина, который возглавлял LADA Design последние 9 лет и принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам. Стив Маттин продолжил свои отношения с АВТОВАЗом в качестве советника президента компании.

Генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с 1 января 2021 года назначен Джу Сучоун, который сменил на этом посту Сона Кёнгсу.

С 1 января 2021 года Дени Ле Вот назначен исполнительным вице-президентом, генеральным директором бизнес-подразделения Dacia-LADA, созданного в рамках нового стратегического плана Группы Renault. Он является членом правления Группы Renault.

Генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» и уполномоченным концерна Volkswagen по региону Россия и СНГ с 18 января 2021 года назначен Штефан Меха. На новом посту он сменил Маркуса Озеговича, который перешел на новую должность в концерне Volkswagen. До этого г-н Меха занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу региона Южная Америка.

Управляющим директором по продажам и маркетингу российского представительства бренда Lexus с января 2021 года назначен Виктор Каюрин. В его задачи входит реализовывать и развивать обновленную стратегию Lexus, обеспечивая усиление рыночных позиций бренда, координировать запуски новинок модельного ряда и решать ключевые тактические задачи.

ФЕВРАЛЬ

Старшим вице-президентом и директором региона Евразия Stellantis с 1 февраля 2021 года назначен Ксавье Дюшман, до этого занимавший должность управляющего директора по продажам и маркетингу Opel Vauxhall. На новом постту он сменил Пола Уиллкокса, который перешел на должность управляющего директора Vauxhall Motors.

Директором департамента продаж легковых автомобилей «Мерседес-Бенц Рус» с 1 февраля 2021 года назначена Наталья Королева. На этом посту она сменила Марию Морозову, которая продолжила свою карьеру в штаб-квартире Mercedes-Benz AG в Штутгарте.

С 1 февраля на новую должность заместителя директора по развитию автомобильного завода КАМАЗ назначен Наиль Замалиев, до этого работавший главным инженером автомобильного завода.

С 1 февраля на освободившуюся должность главного инженера автомобильного завода КАМАЗ назначен Шамиль Хаков.

С 1 февраля новую должность получил Борис Модестов, назначенный директором по экономике – директором департамента экономики КАМАЗа.

Президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor, отвечающей за Россию и семь стран СНГ, назначен г-н О Иккюн, сменивший на этом посту г-на Сон Кёнгсу.

Гендиректором Lotus Cars назначен Мэтт Виндл, работавший в компании с 1998 года, но отлучавшийся из нее для расширения опыта в другие компании. Он пришел на смену Филу Попэму, который возглавил Lotus в 2018 году, то есть уже после того, как контрольный пакет акций британской компании купил китайский холдинг Geely (это случилось в 2017 году).

Генеральным директором Volvo Car Russia с 5 февраля назначен Вим Маес, который сменил на этом посту Мартина Перссона, руководившего компанией с 2019-го по 2020 год. В задачи г-на Маеса входит формирование и реализация плана развития Volvo до 2025 года в России.

Директором по маркетингу брендов Peugeot, Citroen, Opel в России c 15 февраля 2021 года назначена Елена Кравец. В своей новой должности она отвечает за создание, внедрение и продвижение маркетинговой и продуктовой стратегии брендов Peugeot, Citroen и Opel, позиционирование модельного ряда и увеличение потребительской ценности брендов и продуктов, продаваемых в России.

МАРТ

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге сменился гендиректор. Вице-президентом «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и генеральным директором завода Nissan в Санкт-Петербурге с 1 марта назначен Евгений Шевелев. На этом посту он сменил Игоря Бойцова, который продолжил свою работу в Альянсе.

АПРЕЛЬ

Директором управления послепродажного обслуживания легковых автомобилей «Мерседес-Бенц Рус» с 1 апреля 2021 года назначен Томас Гансер, с 2018 года являющийся генеральным директором по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей. На новом посту он сменил Ханса-Юргена Пфайля, который принял решение уйти на заслуженный отдых после 33 лет работы в рамках концерна.

Президентом компании Honda Motor Rus с 1 апреля назначен Такаши Накадзима, который сменил на этом посту Отиаи Таканобу. Заявлено, что г-н Накадзима продолжит действовать в соответствии с глобальной стратегией Honda, направленной на преобразование и развитие бизнеса в условиях всемирной трансформации.

Управляющим директором Авито Авто назначен Кирилл Вотяков, с декабря 2018 года возглавлявший направление «Легковые автомобили» в компании и руководивший созданием и развитием продуктовой линейки инструментов для автодилеров. До прихода в Авито он отвечал за развитие одного из стартапов в экосистеме Яндекса. На новом посту Кирилл Вотяков сменил Ивана Гуза, который в рамках реорганизации структуры компании назначен на вновь созданную позицию заместителя генерального директора Авито.

С апреля 2021 года Иван Гуз назначен заместителем генерального директора «Авито» и курирует развитие стратегических инициатив, а также двух основных «вертикалей» ведущего российского онлайн-сервиса объявлений – Авито Авто и Авито Товары.

Для укрепления связей между брендами Группа Renault создала совет директоров нового бизнес-подразделения Dacia-LADA. Дени Ле Вот, занимавший руководящие должности в Nissan и группе Renault, стал генеральным директором обоих брендов.

Директором по дизайну Dacia-LADA назначен Алехандро Мессонеро: ранее он был менеджером по дизайну испанской группы Volkswagen SEAT.

Новый шеф-дизайнер Dacia-LADA Алехандро Мессонеро ушел к конкурентам, так и не приступив к работе над российскими автомобилями. Временно исполняющим обязанности главы дизайнерского подразделения Dacia-LADA стал Дэвид Дюран.

МАЙ

Совет директоров Scania назначил Кристиана Левина новым президентом и CEO Scania с 1 мая 2021 года. Кристиан Левин, имеющий более 20 лет опыта работы в Scania, в настоящее время является членом исполнительного совета Traton SE и главным операционным директором Traton Group. Помимо исполнения обязанностей на новой должности в Scania, он остался членом исполнительного совета Traton SE.

С 1 мая Николя Мор, старший вице-президент, главный исполнительный директор по трансформации компании и член Совета директоров группы Renault занял должность генерального директора группы Renault в России и странах СНГ. В зоне его ответственности оказались рынки: Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, а также Монголия. Решено, что в новом статусе Николя Мор находится в подчинении у Луки де Мео, генерального директора группы Renault.

ИЮНЬ

Также Николя Мор 1 июня 2021 года вступил в должность президента АВТОВАЗа, сменив во главе предприятия Ива Каракатзаниса, чей срок полномочий на этом посту истек. Николя Мор при этом сохранил позицию генерального директора по операциям Группы Renault в России и СНГ, которую он занял с 1 мая 2021 года.

Генеральным директором ГК «АвтоСпецЦентр» с 1 июня года назначен Андрей Терлюкевич. На этом посту он сменил Дениса Петрунина, который покинул АСЦ после управления компанией на протяжении 2,5 года.

В состав совета директоров компании «Рольф» с 1 июня года вошел Василий Белов. С его назначением состав совета директоров компании расширен до пяти членов, что соответствует требованиям закона об акционерных обществах.

Директором по сервису ГК «Рольф» назначен Тимур Валиуллин, сменивший в этой должности Романа Козачука, который покинул компанию.

Генеральным директором «ДАФ Тракс Рус» назначен Ерун Клитси, сменивший на этом посту Ари Хендрикса, который 10 лет назад возглавил представительство компании DAF в Москве и сыграл ключевую роль в расширении дилерской сети и клиентской базы DAF в России.